楊子賢會計師擴大喬遷大頸鎮

楊子賢會計師經驗豐富，兢兢業業，誠信服務僑胞。

畢業於名校會計專業的楊子賢會計師服務法拉盛社區數十載，為方便更好服務的僑胞，故擴大喬遷至大頸鎮。如有任何報稅 上的問題需要諮詢，楊子賢會計師都會以專業的角度為客人親自解答，而且首次面談完全免費。

楊子賢會計師樓有著30多年的稅務經驗，精辦公司成立、公司稅務、個人報稅及財務報表，而且對於申辦各類牌照尤為快捷完善。鑒於報稅季節的來臨，由於僑胞對於海外資產的申報知識比較薄弱，因此楊子賢會計師特別提醒僑胞，擁有海外帳戶、且資金在1萬元以上的美國公民 或綠卡 持有者，請盡快向財政部（Department of Treasury）申報，否則將面臨罰款。他表示，部分上市公司高管擁有海外帳戶，通過銀行利息、股票分紅等方式能獲取不菲收入。為防止「海外收入」不報稅，美國財務部要求他們申報其海外帳戶的變動情況。隨著政府間金融資料共享等合作不斷加深，未來對美國公民或綠卡持有者在亞洲銀行的帳戶審查一定會更嚴格。

他說，海外帳戶中資金在1萬元以上，就必須填寫114表格向財政部申報；如果單身超過5萬、夫妻超過10萬，就要填寫另一份更詳細的8938表格。國稅局(IRS)官網資料顯示，通常情況下，現在申報海外帳戶的截止日期為4月15日，部分特殊情況可以延期至10月15日。故意未報海外帳戶的美國公民或綠卡持有者，最多可面臨$12萬9210元或帳戶中50%資金（兩者取數額高者）的罰款。

楊子賢會計師強調，僑胞在報稅的同時不要忘記「工作所得抵稅」(earned income tax credit，簡稱EITC)福利，因為這項針對中低收入者的抵稅福利是最常被忽略的稅務優惠。同時，納稅人在報稅期間要小心詐騙，絕對不要在電話上回應任何立即付款的要求。

楊子賢會計樓諮詢熱線：516-806-2408。