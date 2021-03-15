我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州聖馬刁縣小鎮確診低？實為疫情重災區

佛奇透露社交距離可能縮至3呎 促川普籲支持者打疫苗

楊子賢會計師擴大喬遷大頸鎮

紐約訊
楊子賢會計師經驗豐富，兢兢業業，誠信服務僑胞。
楊子賢會計師經驗豐富，兢兢業業，誠信服務僑胞。

畢業於名校會計專業的楊子賢會計師服務法拉盛社區數十載，為方便更好服務的僑胞，故擴大喬遷至大頸鎮。如有任何報稅上的問題需要諮詢，楊子賢會計師都會以專業的角度為客人親自解答，而且首次面談完全免費。

楊子賢會計師樓有著30多年的稅務經驗，精辦公司成立、公司稅務、個人報稅及財務報表，而且對於申辦各類牌照尤為快捷完善。鑒於報稅季節的來臨，由於僑胞對於海外資產的申報知識比較薄弱，因此楊子賢會計師特別提醒僑胞，擁有海外帳戶、且資金在1萬元以上的美國公民綠卡持有者，請盡快向財政部（Department of Treasury）申報，否則將面臨罰款。他表示，部分上市公司高管擁有海外帳戶，通過銀行利息、股票分紅等方式能獲取不菲收入。為防止「海外收入」不報稅，美國財務部要求他們申報其海外帳戶的變動情況。隨著政府間金融資料共享等合作不斷加深，未來對美國公民或綠卡持有者在亞洲銀行的帳戶審查一定會更嚴格。

他說，海外帳戶中資金在1萬元以上，就必須填寫114表格向財政部申報；如果單身超過5萬、夫妻超過10萬，就要填寫另一份更詳細的8938表格。國稅局(IRS)官網資料顯示，通常情況下，現在申報海外帳戶的截止日期為4月15日，部分特殊情況可以延期至10月15日。故意未報海外帳戶的美國公民或綠卡持有者，最多可面臨$12萬9210元或帳戶中50%資金（兩者取數額高者）的罰款。

楊子賢會計師強調，僑胞在報稅的同時不要忘記「工作所得抵稅」(earned income tax credit，簡稱EITC)福利，因為這項針對中低收入者的抵稅福利是最常被忽略的稅務優惠。同時，納稅人在報稅期間要小心詐騙，絕對不要在電話上回應任何立即付款的要求。

楊子賢會計樓諮詢熱線：516-806-2408。

美國公民 報稅 綠卡

上一則

天氣轉暖、疫情緩和 紐約華埠生意回春

下一則

州議會公布新財年預算案 1億3700萬支援MTA

延伸閱讀

拜登簽了紓困案 1400元最快周末到帳

拜登簽了紓困案 1400元最快周末到帳
用假地址助客戶逃稅 華裔會計師被捕

用假地址助客戶逃稅 華裔會計師被捕
這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿

這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿
紐約中華公所免費報稅 本周六開始連五場

紐約中華公所免費報稅 本周六開始連五場
法拉盛88會計事務所談報稅需知

法拉盛88會計事務所談報稅需知
中華公所免費報稅 本周六開始連五場

中華公所免費報稅 本周六開始連五場

熱門新聞

該名男子疑似不滿被要求戴口罩，朝華裔經理辱罵「滾回中國」。(視頻截圖)

健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱

2021-03-10 12:37
曼哈頓華埠雜貨鋪遭非洲裔男子無故打砸，民眾拍照卻無人報警。(記者張晨/攝影)

非洲裔男子打砸曼哈頓華埠店鋪 民眾拍照卻不報警

2021-03-13 15:23
10日(周三)早8時起，紐約所有60歲以上民眾可以預約接種，3月17日(周三)起，州內所有接種點將可為任何有資格接種的民眾施打疫苗，不必再根據居住地、職業區分。(美聯社)

紐約州60歲以上民眾 明起可預約接種

2021-03-09 11:25
努力追夢的潘先生開了自己的美食店，希望更多人品嚐到他的廚藝。(記者朱蕾/攝影)

疫情打不倒 華男在家做梅菜包 創業開店

2021-03-10 02:27
根據警方報告，陳澤強在東Erie Blvd 1640號「香港餐館」的停車場被發現。（谷歌地圖截圖）

華裔司機雪城遭襲 險送命

2021-03-08 02:30
近期針對亞裔攻擊案件頻發，一些華人甚至不敢搭乘公共交通；圖左二為在曼哈頓華埠東百老匯地鐵站口被陌生男子毆打的張明順。（本報資料照片）

長島華女遭當街鎖喉 差點失明

2021-03-14 03:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄

拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄
新冠疫期稅法新規多… 今年別急著報稅 謹慎為上

新冠疫期稅法新規多… 今年別急著報稅 謹慎為上
被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情

被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情
不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化

不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化
1晚最多做幾次？博士曝「3大警訊」代表縱慾過度

1晚最多做幾次？博士曝「3大警訊」代表縱慾過度