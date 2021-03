迪士尼動畫片「尋龍傳說」全美熱映中

「尋龍傳說」動畫片強調信任與社區,正在全美上映中。

華特迪士尼 動畫工作室推出的《尋龍傳說》(Raya and the Last Dragon),講述前往奇幻大地神龍國 (Kumandra) 的一段冒險旅程。拉雅獨自出發追尋傳說中的最後一條神龍,以修復這塊破碎的土地及分裂的人民。在追尋的旅程中,拉雅也了解到拯救世界不單只需要一條神龍,還需要信任、團隊合作、友誼,以及社區所留存的智慧。

為拉雅這位戰士公主配音的女演員Kelly Marie Tran 表示:「拉雅其實沒有朋友。她對於自己不認識的人都感到危險。」但是當拉雅與她所信賴的坐騎圖圖 (Tuk Tuk)、強大的大塊頭老藤Tong (Benedict Wong配音)、10歲的商人阿波 Boun (Izaac Wang 配音)、仍在蹣跚學步的淘氣小糯 Noi (Thalia Tran 配音),以及傳奇的神龍西蘇 (Awkwafina 配音) 結識並攜手合作後,他們共組成一個特殊家庭,並致力於團結統一神龍國 (Kumandra)。「隨著電影的劇情發展,拉雅學習並了解到如何再次信任他人。」

電影故事上的團隊合作主題,正反映在華特迪士尼動畫工作室的現實生活挑戰中。由於新冠疫情,該電影的 450 多位設計師與技術專家都必須在家工作。現代科技的進步,讓他們即使實際上各自分開工作,但實質上卻共同合作完成這部電影。

迪士尼的多元族裔工作團隊,使神龍國 (Kumandra) 的富饒大地更加活靈活現。

Adele Lim (作品《瘋狂亞洲富豪》) 擔任聯合編劇。

● 環境外觀開發主管 Benjamin Min Huang 設計出神龍國 (Kumandra) 的景觀和地形,以準確反映出啟發電影靈感的東南亞 地區。

● 技術總監 Wayne Lai、資深軟件工程師 Liu Ying 及 Wei-Feng 「Wayne」 Huang 致力於動畫師用於製作電影的軟件以及開發和測試工具。

● 外觀開發設計師 Yu Tzu 「Vicky」 Lin 協助定出電腦生成的角色及物品外觀,以確保設計呈現的一致性。

● 特效負責人 Joyce Tong 及特效動畫師 Cong Wang 協助製作各種大小及比例物體的動畫動作。

● 策略主管 Abraham Tseng 負責處理在動畫及電腦繪圖製作中的數位資產。

● Debbie Yu 擔任技術動畫的製作主管。

● Demi Chen 為最終布局設計的製作助理。

這部電影所表達的互相信任及團結合作主題,其實與所有觀眾都息息相關。「現今的世界已經非常破碎,」聯合編劇Qui Nguyen 表示:「這部電影充滿了奇異魔法,但我認為最大的魔法就是信任,這才是能拯救虛構神龍國世界的真正秘方。對於我們所擁有和見到的世界而言,我認為這是非常重要的信息。」

華特迪士尼動畫工作室的《尋龍傳說》將在線上平台Disney+「院線專區」 (Premier Access) 及各電影院 上映。