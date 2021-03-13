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蘇富比拍賣軒尼詩珍藏醒酒器套裝

紐約訊
由著名建築師Frank Gehry設計的軒尼詩X.O誕生150周年珍藏醒酒器套裝將拍賣。
由著名建築師Frank Gehry設計的軒尼詩X.O誕生150周年珍藏醒酒器套裝將拍賣。

享譽全球的干邑品牌軒尼詩(Hennessy)將於3月13日，委託蘇富比國際拍賣行出售著名建築師Frank Gehry設計的軒尼詩X.O誕生150周年珍藏醒酒器套裝，收益盡捐亞美商業發展中心（Asian American Business Development Center）以充實「未竟之業」（Unfinished Business）小企業補助計畫，支援各地亞裔商家從新冠疫情中復甦過來。

軒尼詩X.O誕生150周年珍藏醒酒器全球僅售150件，每件均獨立編號，獨一無二，上面印有Frank Gehry的簽名，而這次拍賣的更是編號「#1」器皿，因此更顯彌足珍貴。此次拍賣之套裝除了醒酒器、並包括鑄造原模、還有一個玻璃鑲套和一支汲酒管，估價在1.5萬至3萬元之間。民眾可以點擊以下網站了解詳情或參加競拍：https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2021/rare-whisky-cognac-live-the-macallan-anecdotes-of-ages-the-bo-johnston-collection/hennessy-xo-150th-anniversary-frank-gehry。

2020年是軒尼詩X.O誕生150周年。為紀念此尊榮時刻，該品牌特邀同樣成就非凡的建築大師Frank Gehry設計一款醒酒器。Frank Gehry從軒尼詩X.O細膩的調酒成分、干邑鎮肥沃的土壤、曲折的葡萄藤蔓、以及貫穿軒尼詩莊園波光粼粼的夏朗德河汲取靈感，最終成就了這個震撼感官的傳世佳作。他的設計把標誌性的Hennessy X.O酒瓶包裹在一個24克拉鍍金青銅褶皺套中，隨著光線的灑落折射出水波的盪漾，令人目不暇給。雕塑的外表還有一層碎玻璃組成的鑲套，除了進一步放大了水和光的元素質感，更貴氣側漏。

為了提升醒酒器體驗，Frank Gehry並用黃銅和黃金製成了一支能夠發光的精美汲酒管。汲酒管細膩地反映了軒尼詩調酒大師提煉特製干邑的過程。全套器皿藏在設計大方、瓦楞紙板製成的安全箱之內，上面同樣印有Frank Gehry簽名。這也是向1970年代設計了一系列瓦楞紙板家具的Frank Gehry致敬。

這次拍賣所得之善款將用以充實「未竟之業」小企業補助計畫。去年新冠來襲之初，軒尼詩眼見疫情對於亞裔、非裔和拉丁裔小企業造成極高比例的衝擊，認為重建這些企業對於有色人種社區的公平復甦以及更加公正的經濟和社會未來至關重要，因此便率先投入三百萬元設立「未竟之業」小企業補助計畫，並委託美商業發展中心等合作伙伴向社區提供立即救援，幫助小型企業渡過因為新冠肺炎而引起的財務難關，並確保他們擁有繼續發展所需的資源。今年農曆新年期間，軒尼詩宣布再次投入25萬元支持亞裔小商業復甦。

有關此計畫更多信息，請瀏覽：UnfinishedBusiness.US。

拍賣 亞裔 疫情

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