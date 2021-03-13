老年及內科醫師洪菱品喬遷新診所

洪菱品老年專科喬遷至王子街Tangram Tower大樓內。

洪菱品醫學博士同時擁有美國和台灣 的內科專科認證特考文憑，學經歷豐富，日前遷至王子街全新的Tangram Tower大樓，提供內科專科及老年專科服務。洪醫生診所醫療設備齊全，並有提抽血等各項檢查及日常疫苗注射。該診所亦聘有職照護士，期以提供僑界最專業完善的內和及老人科醫學服務。

洪菱品醫學博士（Lingpin Hung,M.D.）自台灣台大醫學院預防醫學研究所畢業，在台大醫學院內科專科醫師獲得完整訓練，為前台大醫院內科專科醫師，前康乃爾紐約皇后醫院內科專科醫師及老年醫學專科醫師，康乃爾紐約皇后醫院院聘教學主治醫師。

近一年來，因新冠疫情的延燒，導致許多長者居家避疫而耽誤了原本規律的定檢。洪醫師特別提醒，定期檢查很重要，老年人體弱，常有多種疾病於一身，亦有多重病因。如果只是針對專科，往往專科醫生只能診治該專科的單一器官病疾做治療，一是忽略了其他器官疾病的診治，同時也容易出現對其他器官病況的治療衝突。這需要專業的老年醫學科專科醫生用系統的方式找出各項疾病治療的整合目標及找出何時該換藥及停藥，而非一般內科或其他科別醫生所能處理。隨著新冠疫苗施打，年長者切勿輕忽原本病史，盡快完成原本該安排的健檢，以確保自身安全，在防禦新冠病毒上更有保障。

此外，鑑於在美華人對於高血壓 和糖尿病的治療存在錯誤觀念，她進一步解釋，目前治療高血壓的藥物多為長效性藥物，藥效可達24小時，因此今天的血壓下常是昨天的藥物所致。同理，糖病患早上服用的血糖 藥或是胰島素是為了控制中午或晚上的血糖，亦不應因早晨的血糖正常即停早上的用藥。而不穩定的血壓，容易導到發生中風、心臟病的風險，比血壓的高低起伏對健康危害更大。

洪醫師專精主治項目包括：糖尿病、高血壓、高血脂、甲狀腺、肝炎、腸胃不適、過敏、氣喘、呼吸道感染、心臟病、腎炎、痛風、風濕關節炎、貧血、前列腺、中風、老年失智。該診所附設抽血、驗尿、心電圖、肺功能等，並接受各大保險，對自費優待。

Tangram Tower診所新址：37-12 Prince St. 6B, Flushing NY 11354；預約電話：718-886-6625。