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AARP關注針對亞太裔的仇恨犯罪

紐約訊

近日，加州出現了一波針對亞裔美國人和太平洋島民（Asian American and Pacific Islander）社區令人緊張的種族衝突暴力和騷擾。更令人不安的是，年長者事實上也成為了種族主義的攻擊目標。AARP樂齡會強烈譴責所有種族衝突暴力和騷擾行為。AARP樂齡會加州主任Nancy McPherson表示，種族主義是讓社會受到破壞性、分裂性言辭和暴力行為影響的毒藥，必須致力於阻止任何形式的種族主義——而這需要社區內所有成員的承諾。

AARP樂齡會深信，大家必須要齊心協力阻止種族主義，並努力揭露種族主義說辭的本來面目。用AARP樂齡會創始人Ethel Percy Andrus博士的話來說，「如果我們不滿意事情現在的樣子，就必須要關心事情可能變成的樣子」，大家能夠且必須聯合起來阻止社區內的種族主義和仇恨。

民眾必須全力爭取讓社區變得平靜而和睦，並且必須拒絕可對社區繁榮所需的安全和保障造成威脅的侮辱性成見和暴力說辭。

AARP樂齡會敦促所有人造訪加州檢察總長網站www.oag.ca.gov/hatecrimes，從而了解關於如何對抗種族主義，以及如何報告種族主義暴力和騷擾的更多資訊。如要了解受害者如何保持安全以及旁觀者如何提供幫助，請造訪stopaapihate.org/together。

種族主義 加州 美國

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