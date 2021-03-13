腐乳之王——王致和北方食品美東總經銷

正牌的王致和腐乳產品。

被譽為「腐乳之王」的「中華老號」王致和腐乳由北方食品公司任美東總經銷，向美東顧客推薦。多年來北方公司一直致力於把這一傳統美食介紹給美東地區的廣大消費者，使大家能享用正貨產品。

研究證明腐乳開胃消食，有助於降低膽固醇、控制血壓、還能幫助預防和抑制癌細胞、以及富含B族維生素、煙酸等人體必備的微量元素，豆腐乳成了許多人每餐必備的開胃菜。而作為腐乳之王的王致和腐乳更是受到消費者的大力追捧。

「王致和」與「同仁堂」同齡，始創清康熙八年（西元1669年），以細、膩、松、軟、香五大特點倍受廣大消費者的鍾愛。王致和為清代安徽省舉人。相傳康熙八年進京會試落第，為謀生計，在京城經營豆腐鋪。一次，王致和將賣剩的豆腐加鹽醃制，結果發霉，奇臭無比。但丟棄可惜，王一試之下方發現此乃「極品」，亦即是今天所謂「腐乳」。後傳入宮中，受慈禧太后讚賞，賜名「青方腐乳」，成為禦膳。經檢測 ，100克王致和腐乳中的氨基酸含量可滿足成年人一天的需要量，其鈣、鐵、鋅含量高於一般食品，還含有維生素B1、B2，具有很高的營養價值。歐美國 家的營養學家在研究完王致和腐乳後，驚歎王致和腐乳簡直是東方人的乳酪。

王致和腐乳選料精良，是用上等的有機大豆和別緻的輔料，經過磨制、接菌、前期發酵、醃制、配湯、後期發酵等20多道工序方能完成，生產周期長，工序複雜。正因如此，王致和世代保持了科學嚴謹的工作作風，精工細做，反對偷工減料、粗製濫造，一代一代傳承至今。王致和腐乳的生產工藝是受國家嚴格保護的智慧財產權，一般的腐乳加工廠無法獲得其奧秘。一些生產仿冒腐乳的工廠，最後都以失敗而告終。

除了王致和臭豆腐乳名揚天下之外，王致和的其他產品有大塊腐乳、香辣腐乳、玫瑰腐乳、白腐乳等。

北方公司歡迎各大華人超市 和北方公司聯繫訂貨事宜，也接受消費者對王致和水貨的投訴電話。美東總經銷：北方食品公司，訂貨電話：1-888-496-6888。