馳名新會「僑寶」陳皮新貨到埠

麗宮國際「橋寶」品牌新貨到埠。

中國 新會陳皮馳名於世，麗宮國際的「僑寶」品牌陳皮是其中的佼佼者，去年初次出口到美國 後，很快即售罄，最近新貨到，請大家把握機會。

江門麗宮國際是中國最大的新會陳皮生產加工企業，被中國政府授予（新會陳皮第一股）的稱號，麗宮國際主攻新會陳皮行業現已發展成陳皮系列研發、生產及銷售為一體的綜合性食品生產加工企業，並成功做了自主品牌，目前擁有九種專利發明。麗宮國際擁有全國最大的生曬光棚面積，達到5000多平方米。並在新會核心地區建立麗宮國際聯盟，柑園面積達到5000多畝，並研發製出多種陳皮系列產品。

陳皮的苦味物質是以檸檬苷和苦味素為代表的「類檸檬苦素」，這種類檸檬苦素味平和，易溶解於水，有助於食物的消化。陳皮用於烹製菜肴時，其苦味與其他味道相互調和，可形成獨具一格的風味。陳皮含有揮發油、橙皮、維生素B、C等成分，它所含的揮發油對胃腸道有溫和刺激作用，可促進消化液的分泌，排除腸管內積氣，增加食慾。陳皮也是一味常用中藥，具有通氣的健脾、燥濕化痰、解膩留香、降逆止嘔，常用於脾胃氣滯，脘腹脹悶，噁心脹悶，脾虛泄瀉，咳嗽寒痰等功效。

陳皮茶的功效與作用

陳皮，又叫橘皮。陳皮茶能消暑、化痰。該茶溫；辛、苦；歸脾、肺經主治脾胃氣滯之脘腹脹滿或疼痛、消化不良。濕濁阻中之胸悶腹脹、納呆便溏。陳皮茶的功效與作用，在消化系統、心血管系統、呼吸系統、泌尿生殖系統等方面進行分析。

陳皮茶的功效與作用主要表現在以下六點：

1、在消化系統的方面：幫助消化，溫和地刺激腸胃，有驅風下氣的效用。

2、在心血管系統的方面：陳皮中的果膠對高脂飲食引起的動脈硬化也有一定的預防作用。

3、在呼吸系統的方面：陳皮有祛痰作用，使痰液易咯出。陳皮煎劑對支氣管有微弱的擴張作用。醇提取物的平喘效價較高。

4、在泌尿生殖系統的方面：陳皮煎劑可使腎功能暢順。

5、在抗炎的方面：陳皮煎劑與維生素C、維生素K並用，能增強消炎作用。

6、陳皮本身具有豐富的維生素B和C，如果配合紅豆、綠豆等食物，做成可起到減肥作用。

麗宮國際橋寶品牌陳皮系列美洲總代理TraderRay Inc，美洲總經銷紐約寶榮行地址：曼哈頓華埠 伊利沙伯街49號地下，電話：212-966-1080。昌發超市亦有銷售。