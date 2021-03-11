我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打完疫苗可以不戴口罩？專家籲保持警惕

新冠周年 華人難忘遭辱「他們身上帶有那種病毒」

馳名新會「僑寶」陳皮新貨到埠

紐約訊
麗宮國際「橋寶」品牌新貨到埠。
麗宮國際「橋寶」品牌新貨到埠。

中國新會陳皮馳名於世，麗宮國際的「僑寶」品牌陳皮是其中的佼佼者，去年初次出口到美國後，很快即售罄，最近新貨到，請大家把握機會。

江門麗宮國際是中國最大的新會陳皮生產加工企業，被中國政府授予（新會陳皮第一股）的稱號，麗宮國際主攻新會陳皮行業現已發展成陳皮系列研發、生產及銷售為一體的綜合性食品生產加工企業，並成功做了自主品牌，目前擁有九種專利發明。麗宮國際擁有全國最大的生曬光棚面積，達到5000多平方米。並在新會核心地區建立麗宮國際聯盟，柑園面積達到5000多畝，並研發製出多種陳皮系列產品。

陳皮的苦味物質是以檸檬苷和苦味素為代表的「類檸檬苦素」，這種類檸檬苦素味平和，易溶解於水，有助於食物的消化。陳皮用於烹製菜肴時，其苦味與其他味道相互調和，可形成獨具一格的風味。陳皮含有揮發油、橙皮、維生素B、C等成分，它所含的揮發油對胃腸道有溫和刺激作用，可促進消化液的分泌，排除腸管內積氣，增加食慾。陳皮也是一味常用中藥，具有通氣的健脾、燥濕化痰、解膩留香、降逆止嘔，常用於脾胃氣滯，脘腹脹悶，噁心脹悶，脾虛泄瀉，咳嗽寒痰等功效。

陳皮茶的功效與作用

陳皮，又叫橘皮。陳皮茶能消暑、化痰。該茶溫；辛、苦；歸脾、肺經主治脾胃氣滯之脘腹脹滿或疼痛、消化不良。濕濁阻中之胸悶腹脹、納呆便溏。陳皮茶的功效與作用，在消化系統、心血管系統、呼吸系統、泌尿生殖系統等方面進行分析。

陳皮茶的功效與作用主要表現在以下六點：

1、在消化系統的方面：幫助消化，溫和地刺激腸胃，有驅風下氣的效用。

2、在心血管系統的方面：陳皮中的果膠對高脂飲食引起的動脈硬化也有一定的預防作用。

3、在呼吸系統的方面：陳皮有祛痰作用，使痰液易咯出。陳皮煎劑對支氣管有微弱的擴張作用。醇提取物的平喘效價較高。

4、在泌尿生殖系統的方面：陳皮煎劑可使腎功能暢順。

5、在抗炎的方面：陳皮煎劑與維生素C、維生素K並用，能增強消炎作用。

6、陳皮本身具有豐富的維生素B和C，如果配合紅豆、綠豆等食物，做成可起到減肥作用。

麗宮國際橋寶品牌陳皮系列美洲總代理TraderRay Inc，美洲總經銷紐約寶榮行地址：曼哈頓華埠伊利沙伯街49號地下，電話：212-966-1080。昌發超市亦有銷售。

中國 美國 華埠

上一則

紐約亞裔母子被罵「中國病毒」 國會議員孟昭文聲討

延伸閱讀

不用注射！芬蘭研發出「鼻噴式」新冠疫苗

不用注射！芬蘭研發出「鼻噴式」新冠疫苗
杭州女和丈夫吵架 手指痙攣像雞爪…醫：氣到中毒

杭州女和丈夫吵架 手指痙攣像雞爪…醫：氣到中毒
許氏參業「名廚風雲會」 推廣食補養身概念

許氏參業「名廚風雲會」 推廣食補養身概念
吸電子菸 竟肺炎纏身！

吸電子菸 竟肺炎纏身！
男子腹痛、腹脹以為胃潰瘍 半年後竟成大腸癌

男子腹痛、腹脹以為胃潰瘍 半年後竟成大腸癌
小鳥胃？60歲婦吃點東西就飽 原來肝臟長了大水泡

小鳥胃？60歲婦吃點東西就飽 原來肝臟長了大水泡

熱門新聞

古家靈(左)因染疫流產並不幸離世，她的友人為其丈夫與五個孩子募款。(取自籌款網頁)

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

2021-03-05 11:10
該名男子疑似不滿被要求戴口罩，朝華裔經理辱罵「滾回中國」。(視頻截圖)

健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱

2021-03-10 12:37
由於進口產品成本增加與美元貶值等問題，華人超市的商品陸續調價，包括醬油、醋等中式調味料與其他食品及雜貨。(記者牟蘭／攝影)

成本增 華人超市進口貨漲價 民眾吃不消

2021-03-05 02:30
數百民眾自發上前，在鄭勇的遺像前鞠躬悼念。（記者黃伊奕／攝影）

華社悼念義士鄭勇 高喊「英雄好走」 遺孀：我會照顧好孩子

2021-03-04 02:30
鄭勇的摯友林秀瑜譴責針對趙津散布的不實謠言。(記者顏潔恩╱攝影)

鄭勇遺孀遭指控「想獨吞善款」 親友闢謠「會如實公布款項」

2021-03-06 02:30

1張圖／紐約州確診新增6489例 增58人病亡

2021-03-10 21:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿

1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿
薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮

薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮
「功夫2」悼吳孟達 周星馳17年後再主演？ 知情人士說…

「功夫2」悼吳孟達 周星馳17年後再主演？ 知情人士說…
健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱

健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱
華裔母女命案 地產人士：死者一家不像與人結仇

華裔母女命案 地產人士：死者一家不像與人結仇