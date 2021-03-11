法拉盛88會計事務所談報稅需知

由會計師Danny Huang主理的88會計事務所，稅季7天營業，歡迎洽詢。

一年一度的報稅 季節已經開始。與往年相比，今年開始報稅的時間會要晚一點，今年為2月12日到4月15日。88會計事務所表示，由於新的紓困金 法案是在12月27號通過的，國稅局需要更多的時間去更新他們的系統。該事務所提醒，今年報稅會比往年有些不同。如果您在2020年拿了失業金和聯邦補助金，這兩筆都是要需要報稅的。

聯邦給的紓困金是不用報稅的。如果您在2020年因為有些原因沒有收到聯邦的紓困金，88會計事務所可以在您2020年的稅單上幫您拿回您應得的紓困金。88會計事務所精辦個人、公司報稅。個人報稅收費$35（包聯邦、一個州和一張W-2），第一次有$10折扣；公司報稅減$50（限第一年），可免費諮詢。

許多人一談到報稅可能有點手足無措的感覺，尤其是自己整理報稅材料。如果是第一次報稅，建議您找一位有經驗、能夠幫您減稅省稅的專業會計師。在開始報個人稅之前，您就要收集報稅所需的資訊，包括任何收入證明、支出證明、社安號、銀行帳號、利息、學費、房屋地稅、銀行利息、醫療保險 證明，及其他任何適用資訊等。在開始報公司稅之前，您就要收集2020年的銀行月結單和財務報表。在專業的會計師指導之下，您會覺得報稅比您想像的容易多了。

個人報稅常見收入證明分為兩種：W-2表格和1099-NEC。那這兩個表格有什麼區別呢? W-2表格是作為正式雇員，從雇主那裡拿到的年度收入證明。它顯示了您從雇主那裡獲得的全年總收入，也體現了雇主在過去一年內為您向稅務局交的聯邦稅、州稅、地方稅及社會保險和醫療保險稅。通常雇主會幫您付一半，您自己付另一半（在W-2表的第4格跟第6格可以看到），這是為積累社會安全積點用的。雇主必須在2月1號前把W-2表格發送給每一位員工。

1099-NEC表格，是作為自由職業者或散工，從雇主那裡拿到的年度收入證明。 拿1099-NEC表格的話，您需要填寫1040附表C。好處是如果您有很多跟工作相關的費用產生，那麼您可以用它來抵掉一些收入稅，進而降低您的繳稅額度。但也有不利的情況，填寫了1040附表C，可能會導致您被稅務局查稅的機率增高。

1099-NEC表格和W-2表格最大的差別在於，如果拿的是1099-NEC，雇主是沒有預扣任何稅務項目的，也就是雇主在過去一年沒有為您交任何稅款，需要您自己繳交全部的自雇稅（社會保險和醫療保險稅15.3%）及收入稅。

如果想要更詳細地瞭解關於稅務的資訊，歡迎致電、郵件或親自前往88會計事務所諮詢。電話：（917）563-1225；地址：133-47 Roosevelt Ave (羅斯福路), 3 樓，Flushing, NY 11354；郵箱：[email protected]；辦公時間：稅季7天營業，朝9晚6。