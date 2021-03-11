我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打完疫苗可以不戴口罩？專家籲保持警惕

新冠周年 華人難忘遭辱「他們身上帶有那種病毒」

茶寶商品齊全到貨 初高階班充滿商機

紐約訊

今年由於受到疫情影響，有些貨櫃無法正常到埠，影響供貨。目前，茶寶所有商品已全數到貨，隨時可充裕供貨也絕不缺乏任何商品。更由於疫苗的施打帶來了全新的希望，茶寶呼籲新舊商家補充貨品以迎接未來的商機。同時，茶寶更推出多樣課程，為所有新舊商家開創更多的盈利機會並有隨時更新的特惠商品供應。敬請商家把握機會。

茶寶2020年推出的掛杯系列新產品，深受各地商家喜愛並給予極高度的評價。該產品於各大商家營業額上呈現了亮麗的成績單。搭配口味清新的綠茶醬或香醇的紫薯醬，不僅風味十足，更可以用來掛杯裝飾，增加層次口感。醬品可用於做糕餅和麵包，增添風味。

由於市場上對綠茶口味的熱衷，茶寶公司自行開發了一款詢問度極高的烏龍鐵觀音奶茶粉。該奶茶粉少了綠茶的苦澀，卻多了一份高山茶的清香。對於喜歡茶香味的朋友來說，是另一番的體驗。他們隨時品嚐道地的茶味，十分方便。

茶寶特有的布蕾奶茶令人驚豔。獨特的布蕾醬配方，捨去了傳統布蕾醬的厚重，留下口感清爽滑嫩不油膩。另外，茶寶在飲品選項中增加了杏仁布丁及琥珀珍珠，則是幫助商家提高飲品鮮明度的最佳利器。

茶寶珍珠奶茶批發公司，除了各式奶茶冰沙原料，各式尺寸及材質的外賣杯及所有創業開店一條龍服務。所有的原料及包裝均來自台灣政府認證的大廠，所有包裝袋、吸管皆屬於是食品級的無毒原料，並經過美國FDA及農業部檢查通過商品。從訂單、安排送貨到產品售後服務，茶寶都提供全方位的細心服務。

有興趣了解的商家可以電話、微信、連絡。連絡電話；718-358-5868；Wechat： Qbubble5868；website：Qbubble.com。

台灣 微信 美國

上一則

紐約亞裔母子被罵「中國病毒」 國會議員孟昭文聲討

延伸閱讀

雞肉三明治正夯 溫蒂漢堡加入戰局

雞肉三明治正夯 溫蒂漢堡加入戰局
老范家非油炸高端方便麵登陸美國創新蒸煮麵技術 帶來麵館現做的味道

老范家非油炸高端方便麵登陸美國創新蒸煮麵技術 帶來麵館現做的味道
水餃怎煮最讚？別直接下鍋 老饕曝3招：提鮮不破皮

水餃怎煮最讚？別直接下鍋 老饕曝3招：提鮮不破皮
Cardi B買一堆亞洲零食犒賞自己 最愛來自台灣這一款！

Cardi B買一堆亞洲零食犒賞自己 最愛來自台灣這一款！
元宵熱 華人超市一補貨即搶光 網紅口味受熱捧

元宵熱 華人超市一補貨即搶光 網紅口味受熱捧
金樂絲Gavottes薄脆卷禮盒 法式經典 作工精細 春節超人氣必買伴手禮

金樂絲Gavottes薄脆卷禮盒 法式經典 作工精細 春節超人氣必買伴手禮

熱門新聞

古家靈(左)因染疫流產並不幸離世，她的友人為其丈夫與五個孩子募款。(取自籌款網頁)

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

2021-03-05 11:10
該名男子疑似不滿被要求戴口罩，朝華裔經理辱罵「滾回中國」。(視頻截圖)

健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱

2021-03-10 12:37
由於進口產品成本增加與美元貶值等問題，華人超市的商品陸續調價，包括醬油、醋等中式調味料與其他食品及雜貨。(記者牟蘭／攝影)

成本增 華人超市進口貨漲價 民眾吃不消

2021-03-05 02:30
數百民眾自發上前，在鄭勇的遺像前鞠躬悼念。（記者黃伊奕／攝影）

華社悼念義士鄭勇 高喊「英雄好走」 遺孀：我會照顧好孩子

2021-03-04 02:30
鄭勇的摯友林秀瑜譴責針對趙津散布的不實謠言。(記者顏潔恩╱攝影)

鄭勇遺孀遭指控「想獨吞善款」 親友闢謠「會如實公布款項」

2021-03-06 02:30

1張圖／紐約州確診新增6489例 增58人病亡

2021-03-10 21:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿

1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿
薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮

薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮
「功夫2」悼吳孟達 周星馳17年後再主演？ 知情人士說…

「功夫2」悼吳孟達 周星馳17年後再主演？ 知情人士說…
健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱

健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱
華裔母女命案 地產人士：死者一家不像與人結仇

華裔母女命案 地產人士：死者一家不像與人結仇