茶寶商品齊全到貨 初高階班充滿商機

今年由於受到疫情影響，有些貨櫃無法正常到埠，影響供貨。目前，茶寶所有商品已全數到貨，隨時可充裕供貨也絕不缺乏任何商品。更由於疫苗的施打帶來了全新的希望，茶寶呼籲新舊商家補充貨品以迎接未來的商機。同時，茶寶更推出多樣課程，為所有新舊商家開創更多的盈利機會並有隨時更新的特惠商品供應。敬請商家把握機會。

茶寶2020年推出的掛杯系列新產品，深受各地商家喜愛並給予極高度的評價。該產品於各大商家營業額上呈現了亮麗的成績單。搭配口味清新的綠茶醬或香醇的紫薯醬，不僅風味十足，更可以用來掛杯裝飾，增加層次口感。醬品可用於做糕餅和麵包，增添風味。

由於市場上對綠茶口味的熱衷，茶寶公司自行開發了一款詢問度極高的烏龍鐵觀音奶茶粉。該奶茶粉少了綠茶的苦澀，卻多了一份高山茶的清香。對於喜歡茶香味的朋友來說，是另一番的體驗。他們隨時品嚐道地的茶味，十分方便。

茶寶特有的布蕾奶茶令人驚豔。獨特的布蕾醬配方，捨去了傳統布蕾醬的厚重，留下口感清爽滑嫩不油膩。另外，茶寶在飲品選項中增加了杏仁布丁及琥珀珍珠，則是幫助商家提高飲品鮮明度的最佳利器。

茶寶珍珠奶茶批發公司，除了各式奶茶冰沙原料，各式尺寸及材質的外賣杯及所有創業開店一條龍服務。所有的原料及包裝均來自台灣 政府認證的大廠，所有包裝袋、吸管皆屬於是食品級的無毒原料，並經過美國 FDA及農業部檢查通過商品。從訂單、安排送貨到產品售後服務，茶寶都提供全方位的細心服務。

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