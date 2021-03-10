聯合健保 助您足不出戶問診看病

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目前，越來越多的醫生診所提供遠距醫療服務(Telehealth)來幫助病患。遠距醫療服務可通過互聯網或智能手機 與醫生視訊會面，詢問、獲得診斷及協助管理問診者的身體狀況，取得藥物處方並傳送到藥房配發藥物。患者可以使用電話(語音)遠距問診。但若使用視像通訊，視像通訊能讓醫生看到民眾所形容的狀況，從而更加了解病患的症狀和疑慮，從而能幫助民眾在不出門的情況下獲得更有效的問診。如果有急切需要，亦可以在七天任何時候在線上約見醫生問診。

患者可詢問自己所屬醫生是否提供遠距醫療服務。同時，患病家裡要有可以連接互聯網並有相機功能的電腦、平板電腦和智能電話，用作視像遠距問診的工具。每個診所都有自己的視訊應用程式，所以要查詢詳細的使用方法。

連接視訊問診的以下建議以確保音訊和視訊都事先預備好，讓視訊看診順暢完整。在看診前，要詳細閱讀診所提供的視訊看診指引。如使用智能電話或平板電腦，事先安裝視訊看診所需的應用程式或從電腦找尋所用的網頁。患者要確保設備有充足電量或已接上電源，並連接Wi-Fi或互聯網。同時代，設備開啟音訊和視訊功能，列出要跟醫生提問或了解的項目。

使用視訊時，找一個有私隱、舒適和明亮的空間。避免刺眼的光線從窗戶透入。準備欲詢問題、處方藥和營養補充劑。提前10到15分鐘開啟您的視訊應用程式。測試您的音訊和視訊連結。準時參加視訊看診。切記，遠距醫療服務並不適用於緊急護理。如果遇到危及性命的緊急狀況，請即撥打911或前往附近的急診室。

遠距醫療服務完全取決於醫生是否能夠提供，並非所有醫療情況都可以使用遠距醫療服務。遠距看診的醫生或執業護士會分辨病人是否有需要親自去面見醫生以獲得治療。醫生不能在所有州開出處方藥物。另外，處方不能含鴉片類(opioids)藥物。

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