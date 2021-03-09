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美東越棉寮社區中心招生四種免費班

紐約訊
美東越棉寮華僑社區中心此前開辦免費課程之上課情形。
美東越棉寮華僑社區中心此前開辦免費課程之上課情形。

美東越棉寮華僑社區中心開辦四項免費課程，現正招生。這些課程教授在家上網學習英文、入籍與接受職訓，兼且提供成人與耆老健康服務。中心另有電腦班，需到校實際上課演練。凡是17歲以上以的紐約市五郡區民眾，不限收入身分均可報名入學。

服務華人社區卅年的美東越棉寮華僑社區中心，開辦的四項免費課程完全由市府資助，各班詳情：  (一)成人英文班，教授基礎英文，分低中高三班，每周三次，共九小時。(二)青年基礎教育班，教授閱讀、寫作、數學、電腦和面試技巧，可指點考取中學同等學歷文憑，分中高兩級，每周一三上課兩天或周四全天上課。(三)入籍班，每周六網上上課，每周五指導學員填寫入籍申請表。(四)青年職訓班，教授職業技能、職場英語及電腦操作，每周日上課。

各班均由資深雙語教師講授，專業顧問指導找工作、與雇主溝通，並推薦學員給各行各業的人事部門。有意入學，請逕至美東越棉寮華僑社區中心報名。地址： 曼哈頓下東城科西街170號二樓(170 Forsyth St, 2nd Fl, NY, NY 10002，近華埠)。電話：212-253-1532。網站：http://www.isacc-ny.org。

美東越棉寮華僑社區中心舉行上屆培訓班結業典禮。
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