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鄧氏中醫談失眠病症失眠症患者 可請中藥幫助

紐約訊
鄧醫生提供中藥治病調理，並親手把脈。
鄧醫生提供中藥治病調理，並親手把脈。

鄧醫生表示，失眠症是睡眠障礙的一種表現形式。睡眠不足是對人體健康的一種潛在威脅，失眠的人由於長期處於睡眠不足狀態，嚴重引起感知方面變化，如免疫功能降低，消化功能和性功能減退，記憶力下降，視野變化，幻視，脾氣變暴躁，同時也會誘發高血壓，冠心病，中風，糖尿病，導致皮膚燥裂等。嚴重時甚至會導致精神分裂和抑鬱症，焦慮症，植物神經功能紊亂等。脾胃虛寒也是睡眠障礙的一種，因陰陽主合脾胃飽脹也是一個主要原因，影響失眠跟心腎關係密切，還跟其他臟腑有關係。

然而，患者若長期使用安眠類藥物，可形成依賴甚至成癮，由於中老失眠人肝心腎功能正隨著年齡的增加而體能衰退，假如長期吃食安眠藥，可造成人體各臟器管衰竭。中醫該如何去解決這個問題呢？以「內經」曰：天有晝夜，人有起臥。中醫理論是天人相應，天人合一。根據各種原因，如煩躁和失眠是分不開的，煩是心神的不安定， 是心神的攏亂。火浮越在上則容易起煩，所以火要歸根，就是要腎水來濟心火，心火不浮越在上，火便歸根了，就靜了。從心煩入手，辯證論證。

鄧醫生表示，曾有一位郭先生為中年男士，失眠抑鬱症伴隨頭昏，心悸心慌，納食差，全身乏力，晨起頭面浮腫，口乾喜飲，但不多飲，手足心發熱，大便秘結，小便赤黃，唇重暗紅，脈緊軟有結代，時常服用西藥中藥等沒有明顯效果。分析以上症狀，該男士為陽虛，而煩躁不寧，導致失眠。治療方法為溫陽抑陰，使相火到其位，用傷寒仲景方，乾薑附子湯基方加減：制附片，龍骨，牡蠣，桂枝，半夏，陳皮，石菖蒲，乾薑，茯苓，白術等服用至兩個月以上病症再未復發。

失眠症狀，無疑是由五臟六腑疾病所引起，跟情緒怨恨關係密切，由怨產生了恨，恨能導致失眠，過喜也會導致失眠，生活起居飲食不正常，工作過於繁重等。在此給失眠患者一個自治的方法，建議在睡覺前不妨試著雙腿相盤，做一會兒深呼吸，做吸氣到腳後跟15分鐘左右，這會很有益您的入睡，會有一定的幫助。

曼哈頓華埠地址：90 E. Broadway #2室（東百老匯90號1樓）New York, NY 10002；法拉盛地址：136-30 Sanford Ave, #1E, Flushing, NY 11355，詳情電話：917-330-3108。

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