新冠病毒與疫苗接種的利弊中醫韓惠光特別方劑 安全清除新冠毒素

新冠病毒到現在流行一年多了，肆虐全球。目前全世界感染千萬人，死亡數百萬，全美國死亡接近60萬人。大家天天擔心恐懼人心惶惶，不知道什麼時候一不小心自己被感染。中醫韓惠光特別方劑可安全清除新冠毒素。所有藥材全部FDA核准。無防腐添加物。

這兩個月開打疫苗 後是有助改善新冠的感染，至少減少快速持續感染及死亡率。不過還是有人有各種副作用及死亡。有位西醫打後半小時不到，昏迷倒地死亡。也有人注射疫苗後，還是驗出陽性反應。有各種不同的負面反應。後來有專家西醫解釋，有糖尿病人、癌症患者、有敏感問題的、老年多病的等不要疫苗接種，避免致命打擊。目前的瑞輝、馬得納疫苗明顯減少死亡率，只是專家指出日後可能造成各種內臟問題。可是新的問題冒出來了，變異新冠病毒開始蔓延，可能比原病毒更嚴重。因為都是新狀況，專家們也窮於應付，走一步算一步只有觀望了。

FDA最新核准的Johnson & Johnson疫苗（後續以JJ 代替），有72%的效果，100%絕無死亡堪虞。看起來好像安全不少，不過這些疫苗太詭異了。有30%的人採觀望態度，等一年後再決定是否接受疫苗注射。

專業中醫韓惠光於1985年首創保養呼吸系統的專方「CD-29+」專門清理流感，效果優異。在病友一再催促下，於2020年2月，開始提供給來訪者清理呈陽性冠狀病毒及症狀。療程兩周，到目前所有陽性都轉陰，症狀消失，生活正常。韓氏建議每三到六個月追加清理一次，增進免疫功能，避免復發。

「CD-29+」從1985年到現在35年，反應良好，其主要功能是將病毒經過每天的新陳代謝排出體外，沒有任何副作用（孕婦、吸食施打毒品者不可服用）。用於新冠病毒的清理也非常安全有效。

韓氏回饋紐約華裔社區，現優惠全數退款。限住紐約市 十位新冠陽性反應者服用「CD-29+」後，檢驗轉陰者全數退款。

欲了解新冠清理細節，請參考2/3、2/14、2/23、2/28及3/1微信 moment文宣。末期癌患者請google（韓惠光專欄）的病例。電話：917-838-2579，請留言速回，微信語音或留言：惠光HealsNYC，ID：hains2689。