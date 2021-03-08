我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國稅局找不到人 百萬人恐無錢領

NBA／西蒙斯展現驚人彈跳力 獲灌籃大賽冠軍

新冠病毒與疫苗接種的利弊中醫韓惠光特別方劑 安全清除新冠毒素

紐約訊

新冠病毒到現在流行一年多了，肆虐全球。目前全世界感染千萬人，死亡數百萬，全美國死亡接近60萬人。大家天天擔心恐懼人心惶惶，不知道什麼時候一不小心自己被感染。中醫韓惠光特別方劑可安全清除新冠毒素。所有藥材全部FDA核准。無防腐添加物。

這兩個月開打疫苗後是有助改善新冠的感染，至少減少快速持續感染及死亡率。不過還是有人有各種副作用及死亡。有位西醫打後半小時不到，昏迷倒地死亡。也有人注射疫苗後，還是驗出陽性反應。有各種不同的負面反應。後來有專家西醫解釋，有糖尿病人、癌症患者、有敏感問題的、老年多病的等不要疫苗接種，避免致命打擊。目前的瑞輝、馬得納疫苗明顯減少死亡率，只是專家指出日後可能造成各種內臟問題。可是新的問題冒出來了，變異新冠病毒開始蔓延，可能比原病毒更嚴重。因為都是新狀況，專家們也窮於應付，走一步算一步只有觀望了。

FDA最新核准的Johnson & Johnson疫苗（後續以JJ 代替），有72%的效果，100%絕無死亡堪虞。看起來好像安全不少，不過這些疫苗太詭異了。有30%的人採觀望態度，等一年後再決定是否接受疫苗注射。

專業中醫韓惠光於1985年首創保養呼吸系統的專方「CD-29+」專門清理流感，效果優異。在病友一再催促下，於2020年2月，開始提供給來訪者清理呈陽性冠狀病毒及症狀。療程兩周，到目前所有陽性都轉陰，症狀消失，生活正常。韓氏建議每三到六個月追加清理一次，增進免疫功能，避免復發。

「CD-29+」從1985年到現在35年，反應良好，其主要功能是將病毒經過每天的新陳代謝排出體外，沒有任何副作用（孕婦、吸食施打毒品者不可服用）。用於新冠病毒的清理也非常安全有效。

韓氏回饋紐約華裔社區，現優惠全數退款。限住紐約市十位新冠陽性反應者服用「CD-29+」後，檢驗轉陰者全數退款。

欲了解新冠清理細節，請參考2/3、2/14、2/23、2/28及3/1微信moment文宣。末期癌患者請google（韓惠光專欄）的病例。電話：917-838-2579，請留言速回，微信語音或留言：惠光HealsNYC，ID：hains2689。

疫苗 紐約市 微信

上一則

1張圖／紐約州確診新增6789例 增59人病亡

延伸閱讀

打完第一針疫苗 出現假陽性？ 舊金山衛生官員闢謠

打完第一針疫苗 出現假陽性？ 舊金山衛生官員闢謠
全美疫苗接種趕進度 1天達200萬劑、5400萬人打過

全美疫苗接種趕進度 1天達200萬劑、5400萬人打過
聖馬刁縣1/4人口 已打首劑疫苗

聖馬刁縣1/4人口 已打首劑疫苗
聖谷880教職員接種疫苗 校園重開見曙光

聖谷880教職員接種疫苗 校園重開見曙光
維州首例10歲以下新冠併發亡 8500劑嬌生疫苗今起施打

維州首例10歲以下新冠併發亡 8500劑嬌生疫苗今起施打
費城通過疫苗透明分配法案 有望夏末前全民接種

費城通過疫苗透明分配法案 有望夏末前全民接種

熱門新聞

刺死鄭勇嫌犯史密斯被捕。（本報檔案照）

刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案

2021-03-01 12:40
古家靈(左)因染疫流產並不幸離世，她的友人為其丈夫與五個孩子募款。(取自籌款網頁)

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

2021-03-05 11:10
嫌犯用槍指著受害人頭部。(警方提供)

兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

2021-02-28 15:27
麒麟金閣在疫情恢復營業期間，積極拓展外賣及戶外用餐。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業

2021-03-01 14:46
鄭勇出手相救，不幸被刺死。(親友提供)

8大道賭檔劫案 華男要救人反遭捅死

2021-02-28 02:30
潘勤軒正式被警方列為耶魯華生命案兇嫌，進行通緝。(警方提供)

耶魯華生命案 潘勤軒列兇嫌遭追緝

2021-02-28 19:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元

50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元
月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行

月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行
5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人

5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人
打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做

打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做
加價近10萬還買不到？ 疫情下搶房大作戰

加價近10萬還買不到？ 疫情下搶房大作戰