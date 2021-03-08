環亞會計稅務提供報稅一條龍服務

擁有20多年專業經驗，服務多元化的環亞會計稅務，七天營業。

擁有20多年豐富經驗的法拉盛 「環亞會計稅務」(Liberty Accounting)專精個人家庭報稅 、公司會計稅務、公司成立、商業牌照、地保公證、50州E-file及申請ITIN個人報稅號碼(美國 國稅局專設號碼，為非美國居民但有報稅要求的人士)等服務，為每位客戶提供合法最完整的報稅及有關諮詢。為感謝世報讀者，憑世界日報該公司廣告剪報，享有五元的折價優惠。

環亞會計稅務服務於法拉盛及長島大頸二辦公室，七天營業，全員隨時提供最快捷便利的專業會計稅務服務。該負責人特別提醒華人朋友，為方便快捷報稅，報稅時請攜帶下列文件：家庭全部成員的名字、生日、社會安全號或稅號以及家庭住址，薪水單(如W2或1099表，也可選擇報現金)、銀行利息單、紅利、股票、房屋買賣、房屋貸款、退休帳戶、托兒、捐款、大學學費等。如有下列資料也一起帶來：工作方面減項及支出、IRA、租金收入、失業金、州退款等。

環亞會計稅務中心表示，它尋找一切可以減少繳稅的同時，還要考慮到萬一被查稅時的麻煩。環亞會計稅務中心可為全美50州報稅。業務廣泛遍及貿易、餐飲、營業、專業化、非營利組織等。服務包括：成立獨資公司、合夥人公司及有限公司，領取餐館、酒牌等商業牌照，設立會計制度、選擇商務軟體，提呈財務報表、審計報告，辦理公司所得稅、薪資稅和營業稅，受理公司買賣、變更、解散。中心為公司、餐館、衣廠、洗衣店提供報稅和退稅服務。在個人家庭服務方面，中心專長設計家庭省稅計畫，包括房屋買賣、子女教育、投資等。

需注意的是，若為非美國居民，但有報稅要求的人士申請ITIN個人報稅號碼。由於沒有美國社會安全號碼SSN，但在美國境內有商業、房產租賃、資本利得或其它投資收入，該收入並沒有在美國和所在國制訂的雙邊稅務豁免協定規定之內，則均需要報非美國居民個人報稅。ITIN個人報稅號碼主要用途：a)申報美國聯邦以及州稅，從而獲取應得的退稅。b)申請銀行戶口、信用卡、手機、房地產貸款。c)註冊公司、公司收入可分配股東報稅。d)申請各類執照，如理髮、指甲、美容、餐館衛生牌照等。e)留下報稅記錄，證明不為美國政府造成負擔，對將來調整美國身分有益。

申請個人報稅號碼，可享受美國和其它國家的稅收優惠政策，亦符合美國國稅局有關非美國居民美境內收入合規定之要求，如合夥企業需要在會計年度進行K1(合夥人分配表格)的提交義務。中心借此提醒不報稅的非法移民，如果一旦被發現逃稅，就要承擔罰款。因此所有無法取得社會安全號碼的在美人士，或用任何途徑來美的人士，都應擁有一個美國個人稅號，來保障自己的權益。

環亞會計稅務擁有4000多個老客戶，1200個商業客戶，深得華人朋友的信賴。環亞會計稅務中心工作團隊經驗豐富，對每年新的稅務資訊掌握全面，充份了解社區華人的需求，每單業務都認真細緻的對待。公司會計人員與客人面對面溝通，了解情況，解釋相關條文，讓客戶清楚自己的權益，拿到應得的稅率，減少被稅務局查稅的機率。

若有任何會計稅務相關問題，歡迎請洽環亞會計稅務(Liberty Accounting)。法拉盛辦公地址:法拉盛羅斯福大道136-77號二樓；長島大頸地址：28 Middle Neck Rd, Great Neck, NY；電話：718-358-5800(七天)。