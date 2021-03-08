呵護肺部健康 櫻花牌抽油煙機吸走毒氣

櫻花牌抽油煙機可以吸走開火釋放的有害物質。

自從居家令的實施以來，人們在家做飯的需求突增。但是，在家做飯也有一定的風險。廚房作為家庭中空氣污染最為嚴重的場所，其污染源主要有兩個方面：一是做飯時使用煤氣、液化氣等能源， 會釋放出一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等有害氣體。二是烹飪菜餚時產生的油煙污染。 這種污染程度遠高於戶外空氣質量標準值，成為人們生活的一大「隱形殺手」。因此，專家建議安裝合適的抽油煙機。

這些油煙的成分極為復雜，除了會引起慢性咽炎、鼻炎、氣管炎等呼吸疾病的丙烯醛，還含有苯並芘、揮發性亞硝胺、雜環胺類化合物等致癌物。所以，廚房油煙不僅對呼吸系統有損害作 用，降低人體免疫力，更會使人體細胞組織發生突變，出現肺癌等重大疾病等隱患。

安裝吸油煙機後，熱鍋前就開，炒完菜也不要立刻關掉。另外，燒水煲湯時也要開抽油煙機。健康教育 中心有關專家說，有人認為抽油煙機的作用就是抽去油和煙，所以只在炒菜時才打開抽油煙機，若只是燒水、燜飯、煲湯的話，不 少人就會習慣地關掉抽油煙機，而這種做法是錯誤的。有關研究表明，燃氣灶兩個灶眼同時燃燒半小時後，廚房內的一氧化碳濃度將達到100毫克/立方米，是國家標準的10倍。另外，還會排出氮氧化物、粉塵等有害物質。

櫻花牌抽油煙機，吸力更強，噪音更小，節能省電，可以滿足華人 主婦們烹煮中國 菜色爆炒產 生的油煙困擾。全新到貨櫻花牌R3311採用自行掉除式過濾網，可放置於洗碗機內自行清洗，簡易快捷。櫻花牌B53機型吸力業界最強，吸力大幅提升35%以上，打開 Turbo模式 ，可以讓油煙機立即達到最高風量，快速抽掉油煙。櫻花新品最節能，DC雙馬達結合渦輪變頻系統， 能源利用率高，低耗損，相對傳統馬達可節省60%的電力耗損。五檔變速，定時功能，獨有微風模式，可以幫助排除室內殘餘異味，促進室內空氣循環。時尚觸控 面板，專業baffle油網，輕鬆擦拭乾淨。油污油煙不殘留，讓廚房不再油膩膩。

另有櫻花暢銷款R-8168F機型，經濟實惠。除了擁有三檔手動可調的速度之外，櫻花獨有 Fuzzy感應器可以自動調節多段風速。 Auto檔一鍵智能化排除剩餘油煙，自動監督調節空氣質量。擁有低音低能耗等特點，可以長期打開做換氣扇增加室內空氣流通，同時保證 室內的安靜與潔淨。櫻花所有機器均配備防倒風回流葉片，常開抽油煙機可以有效減少公寓內公共煙道可能帶來的串味或不潔空氣流入家中的風險，為您的居家生活增添一份健康保障。

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