信德註冊會計師樓提醒報稅注意事項

信德註冊會計師樓提供免費處理全美各州稅務信件。

精辦各類稅務的「信德註冊會計師樓」（Kelly T CPA P.C.）由資深註冊會計師Kelly曾會計師( CPA)主持。多年來，曾會計師以熱誠專業的會計服務，深得各界的信賴和委託。該事務所提醒各界，無論任何行業，盡可能提早報稅 及使用能加速退稅 手續的e-file報稅。該會計師事務所亦提供各類稅務、稅法相關問題諮詢，歡迎洽詢。

為美國會計師工會會員的曾會計師，深知移民的辛苦，提供免費處理全美各州稅務信件，期以提供僑更專業便利的服務。她說，如稅務過於繁雜，或是對稅法一無所知者，亦請即請教會計專業人士，尋求專業協助。

曾會計師表示報稅時，對於自已的職業類別，所能扣稅的額度和項目，房產貸款、辦公室租金的支出，股票的獲利、買賣時間、金額，教育支出、交通電話、醫藥支出、娛樂開銷、廣告等，最好有詳細單據，且在稅法的許可範圍內申報。而商戶雖說可以申報較多項目的開支，但若收入和開支的比率差太大且不循常的申報，則會容易列為稽核的對象。自雇業者(餐館或店舖等)、經營影視業和娛樂場所的人士，同時持有W-2和1099但沒有商業支出者、獨立承包商、電腦顧問、房地產經紀，或是高收入的專業人士如律師、會計師和醫生等，這幾類職業人員報稅時都需要十分注意稅務的大小細節，因為此群體都被視為有較高查稅機率的對象。

曾會計進一步說明，目前國稅局官方因為仍在處理救濟支票的發放，因此將報稅季開始日期延至2月12日，但報稅截止日則仍然訂在4月15日。若是來不及準備報稅資料者，最好請專業會計人員提交 Form 4868申請寬限期，延至2021年10月15日前申報。但如有欠稅、補稅部分，則必須在 2021年4月15日前繳交，否則會處以遲交罰款。2021年的報稅需要特別注意的是，2020年若收到政府的紓困金 、申請到失業金等，都需要和會計師提供紓困金申報、紓困應稅額減免、退稅利息為應稅、慈善捐款的扣除額等提供詳細資料，讓會計師能正確無誤地協助理清應補稅或退稅額及免除日後的稅務煩惱。

Kelly曾會計師曾多年任職美國知名大企業，學經歷相當完整豐富。該會計師樓專精各類個人、家庭、公司稅務、營業薪資稅務、公司成立、財務報告、省稅計畫、稅務局查帳及申辯、州府聯網當天批准成立公司、全面會計服務、會計人員訓練，等等，並以流利國、粵、英語為客戶詳細解答和解決會計稅務相關的問題。

「信德註冊會計師樓」諮詢專線：718-762-0725(精通國，粵，英語)；地址：法拉盛136-56 39TH AVE,408室,FLUSHING (大停車場對面)；EMAIL：[email protected]；手機簡訊：929-391-6120。