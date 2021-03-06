朱益民律師講解法律流程及其重要性

服務華人 超過23年的資深華人律師朱益民(Yiming Zhu, Esq., Attorney-at-Law)有著豐富的實戰經驗，經歷過大大小小各種疑難法律訴訟，為僑胞爭取了無數的權益。他表示，美國 各種政府機構名目繁多，通過各種執法方式監控、規範個人和商業公司的行為，如發現有任何違規或其它不認可的情形，常常給出各種名目的罰款，其中有些並不合理。當事人有權進行申辯上訴，最後甚至可告到法院。

朱律師指出，各種民事的糾紛的處理也是如此。當法庭判決不合理時，輸的一方可以上訴。不管是哪種情況， 當事人需要仔細研究相關的規則、法律、上訴判例等等，查閱相關資料，分辨研究正反論據的強弱和各種原始檔案，證詞等等，才能贏得官司。

朱律師介紹，複審一般是針對法庭忽略了某一事實，重審一般是針對法庭忽略誤判了某一項法律。重新開案一般是因為敗訴方有了新的、之前得不到的證據。上訴一般是針對下級法庭引用法律不當或對事實的認定有不合理之處。朱益民律師常常為各種遭受不公平的客戶做複審、重審、重新開案及上訴，並在這些過程中尋求推翻原始判決，撤銷或減少原始罰款，或尋求重新開案審理和判決，為客戶免於損失或降低損失，使得客戶獲應有的賠償。

在朱律師受理的房東 房客糾紛中，曾有商業房東通知房客要提前終止租約。雖然房東同意給房客補償，但是房客這時已經投入前期資金為生意做準備，房客不甘心損失而停付房租，最後欠房租十數萬。初審法院判房客要予以賠償。但朱律師為房客上訴，發現房東遞交的法庭文件有諸多的漏洞，向上訴法院要求撤銷這一判決，最終獲得法庭認同，為房客省下一大筆錢。因為該案例涉及起訴狀送達，起訴文件認證（verification），動議的考量，法庭作缺席判決的適當性等等重要環節， 紐約州高等法院上訴廳將此案作為有效判例。

朱益民律師是美國法學博士、全美律師協會會員，曾多次在重要報刊為讀者解答法律問題。律師樓地址： 136-56 39 Ave Room 303E, Flushing, NY；電話：7188880963； 微信：yzatty。