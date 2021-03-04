我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最快8月！美中擬取消相互旅行限制

中國禁台灣鳳梨 香港恐跟進：若發現病蟲害將拒入境

陳逵舟律師團隊為您合法規避遺產稅

紐約訊

民主黨拜登當選為美國總統後，民主黨候選人拉斐爾·沃諾克與喬·奧索夫分別擊敗了共和黨對手，拿下參議院兩個席位。這意味著民主黨會掌握國會參眾兩院，為總統拜登的立法道路掃除障礙。目前，白宮、參議院和眾議院都將在民主黨的控制下，這對於推動拜登的政治計畫是決定性的。在稅收政策方面，拜登計畫改革有關個人所得稅，與房地產相關的稅以及公司稅制，包括提高最高個人所得稅稅率，限制免徵稅額以及把對資本收益的徵稅作為普通收入的徵稅。

拜登認為，現行稅法為富人提供太多幫助，對促進美國經濟的增長沒起作用，呼籲增加高薪人士和公司稅率。他將保留針對中等收入家庭的減稅政策，但對年收入超過40萬元的人群將大幅提高稅收，加征12.4%的社安稅，對個人年收入超過52萬以及家庭年收入超過62萬的人群，個人所得稅率從目前的37%恢復到39.6%。這會導致高收入者需要上交的有效稅率由40%上漲到50%。公司稅率從21％提高到28％，而此稅收可能轉到雇員頭上。因此，高資產納稅人可能會發現自己的稅後收入出現下滑。

目前，個人遺產稅的免征額為1158萬元。而拜登希望遺產免稅額降低到350萬元，並將稅率由目前40%提高到77%，繼承房產、股票、股權後若要交易所涉及的增值稅也將大大提升。此外，拜登一直在推動取消遺產增值稅階梯基數的措施。

因此，高資產人士應該儘早利用目前的遺產稅法保護自己的財產，將財富轉移給下一代。若等到新稅法頒布後再做，高資產人士將可能錯失現行慷慨的遺產稅法、將財富轉移到下一代時可能損失數百萬元。目前是進行遺產規劃的黃金時期。

他認為，高資產高收入族群應趁早合法規避50%至100%的遺產稅。比如建立信託，確定要捐贈的資產以及評估藝術品等珍貴財產，都需要時間。為傳承給親人的遺產保留其最大價值及用什麼方式購買房地產、投資金融資產可節稅，皆需要早設立有官司保障的公司和信託。

陳逵舟律師于2009年加入著名華人律師徐立平律師的團隊。徐立平律師在華人社區開啟了信託規畫及官司保障的先河。其精典名言「我不可以讓你長命百歲，但可以幫你死而無稅」 在華人社區廣為流傳。陳逵舟律師便是徐立平律師在華人社區訓練出了一批專業信託官司律師之一。陳律師盡得其真傳，服務於紐約、新澤西華人社區，高效地為客戶服務。陳律師團隊注重細節，認真負責，憑藉多年的地產開發經驗和獨特見解，量身定做遺產規畫、信託及官司等法律服務。

陳逵舟律師表示，我們能為客戶合法規避50%至100%的遺產稅；不論遺產稅法如何更改，絕對讓客戶少繳或不繳遺產稅。該律師樓所獨立設計的「兒女離婚及官司保障信託」能夠保障遺產傳授給兒女後，充分維護委託人權益。此外，律師樓提供可讓信託內的財產代代相傳，再無遺產稅，且每代都享有充分的法律保障！他呼籲，僑胞勿因拖延或忽略了節稅的相關訊息而造成重大的損失，越早的移產及遺產規畫，越早能達到避稅及省稅的效果。

電話：212-952-1888；網址：www.portico-financial.com/trust；地址：139 Centre #808, New York, NY 10013；網站：portico-financial.com。

拜登 華人 民主黨

上一則

挑戰楊安澤 3月5日邀您線上交流

下一則

談反亞裔攻擊 市警總局長籲勇敢報警

延伸閱讀

$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放

$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放
兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗

兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗
拜登內閣人事首度受挫 白宮預算管理局長譚頓退出提名

拜登內閣人事首度受挫 白宮預算管理局長譚頓退出提名
6000亞馬遜員工擬組工會 拜登表態支持

6000亞馬遜員工擬組工會 拜登表態支持
為納瓦尼遭下毒 美國制裁俄羅斯7高官

為納瓦尼遭下毒 美國制裁俄羅斯7高官
拜登推美國製造 美元恐趨弱

拜登推美國製造 美元恐趨弱

熱門新聞

刺死鄭勇嫌犯史密斯被捕。（本報檔案照）

刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案

2021-03-01 12:40
受害人被嫌犯拖倒在地。(讀者提供)

拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒

2021-02-25 02:30
嫌犯用槍指著受害人頭部。(警方提供)

兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

2021-02-28 15:27
哥大教育學院華裔教授王燁離世，生前致力於聾啞及特殊教育。(取自GoFundMe)

哥大華裔女教授王燁罹癌離世 年僅43歲

2021-02-23 23:19
鄭勇出手相救，不幸被刺死。(親友提供)

8大道賭檔劫案 華男要救人反遭捅死

2021-02-28 02:30
圖為紐約時報廣場一名男子戴兩層口罩。(Getty Images)

紐約市現新冠新變種病毒 疫苗效力變弱 傳染率更高

2021-02-24 22:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放

$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放
日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚

日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚
福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相

福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相
兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗

兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗
紓困支票 參議員籲發到疫情結束 但美債已飆至28兆

紓困支票 參議員籲發到疫情結束 但美債已飆至28兆