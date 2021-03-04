陳逵舟律師團隊為您合法規避遺產稅

繼民主黨拜登 當選為美國總統後，民主黨候選人拉斐爾·沃諾克與喬·奧索夫分別擊敗了共和黨對手，拿下參議院兩個席位。這意味著民主黨會掌握國會參眾兩院，為總統拜登的立法道路掃除障礙。目前，白宮、參議院和眾議院都將在民主黨的控制下，這對於推動拜登的政治計畫是決定性的。在稅收政策方面，拜登計畫改革有關個人所得稅，與房地產相關的稅以及公司稅制，包括提高最高個人所得稅稅率，限制免徵稅額以及把對資本收益的徵稅作為普通收入的徵稅。

拜登認為，現行稅法為富人提供太多幫助，對促進美國經濟的增長沒起作用，呼籲增加高薪人士和公司稅率。他將保留針對中等收入家庭的減稅政策，但對年收入超過40萬元的人群將大幅提高稅收，加征12.4%的社安稅，對個人年收入超過52萬以及家庭年收入超過62萬的人群，個人所得稅率從目前的37%恢復到39.6%。這會導致高收入者需要上交的有效稅率由40%上漲到50%。公司稅率從21％提高到28％，而此稅收可能轉到雇員頭上。因此，高資產納稅人可能會發現自己的稅後收入出現下滑。

目前，個人遺產稅的免征額為1158萬元。而拜登希望遺產免稅額降低到350萬元，並將稅率由目前40%提高到77%，繼承房產、股票、股權後若要交易所涉及的增值稅也將大大提升。此外，拜登一直在推動取消遺產增值稅階梯基數的措施。

因此，高資產人士應該儘早利用目前的遺產稅法保護自己的財產，將財富轉移給下一代。若等到新稅法頒布後再做，高資產人士將可能錯失現行慷慨的遺產稅法、將財富轉移到下一代時可能損失數百萬元。目前是進行遺產規劃的黃金時期。

他認為，高資產高收入族群應趁早合法規避50%至100%的遺產稅。比如建立信託，確定要捐贈的資產以及評估藝術品等珍貴財產，都需要時間。為傳承給親人的遺產保留其最大價值及用什麼方式購買房地產、投資金融資產可節稅，皆需要早設立有官司保障的公司和信託。

陳逵舟律師于2009年加入著名華人 律師徐立平律師的團隊。徐立平律師在華人社區開啟了信託規畫及官司保障的先河。其精典名言「我不可以讓你長命百歲，但可以幫你死而無稅」 在華人社區廣為流傳。陳逵舟律師便是徐立平律師在華人社區訓練出了一批專業信託官司律師之一。陳律師盡得其真傳，服務於紐約、新澤西華人社區，高效地為客戶服務。陳律師團隊注重細節，認真負責，憑藉多年的地產開發經驗和獨特見解，量身定做遺產規畫、信託及官司等法律服務。

陳逵舟律師表示，我們能為客戶合法規避50%至100%的遺產稅；不論遺產稅法如何更改，絕對讓客戶少繳或不繳遺產稅。該律師樓所獨立設計的「兒女離婚及官司保障信託」能夠保障遺產傳授給兒女後，充分維護委託人權益。此外，律師樓提供可讓信託內的財產代代相傳，再無遺產稅，且每代都享有充分的法律保障！他呼籲，僑胞勿因拖延或忽略了節稅的相關訊息而造成重大的損失，越早的移產及遺產規畫，越早能達到避稅及省稅的效果。

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