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「我的媽媽」繪畫比賽 4/14截稿 邀小畫家參賽

紐約訊
世界日報與美國味全公司合辦母親節賀卡設計比賽。
世界日報與美國味全公司合辦母親節賀卡設計比賽。

世界日報美國味全公司聯合主辦的2021「我的媽媽」母親節繪畫比賽，將於4月14日截稿，歡迎4-18歲喜愛繪畫的孩子及青少年們抓緊機會，將藏在心裡的感恩以及說不出口的感謝，能全部賦予在手上的畫筆上，勾勒出對母親的愛。本屆主題為「我的媽媽」，主辦單位希望透過本次活動，能啟發子女感恩之心，並引導子女以具體行動回饋父母恩情。

參加者須以繪畫紙（限11英寸乘14英寸，橫豎構圖皆可）設計作品。本屆比賽鼓勵參賽者使用線上投稿系統，步驟與詳情請參活動官網：bit.ly/weichuanwj。若選擇實體投稿，請於作品背後註明個人資料（姓名、出生年月日、聯絡電話、郵寄地址、參加組別），在2021年4月14日前寄至紐約世界日報活動組(141-07 20th Ave, Floor 2, Whitestone, NY 11357)，即可參加競賽。若需退回畫作，請自行提供郵票及回郵信封。

今年比賽依年齡共分三組，分別為幼童組（四歲至未滿九歲）、高童組（九歲至未滿十四歲）、以及青少年組（十四歲至未滿十九歲）。

為獎勵表現優異的參賽選手，主辦單位今年除提供優勝獎金、獎狀以資鼓勵外，前三名的獲獎選手更可獲得獎盃一座。每組第一名可得獎金350元，第二名可得250元，第三名可得180元，第四名可得120元(限幼童組及高童組)，佳作獎60元。收件截稿日期為2021年4月14日(周三)，評選結果及優勝作品將訂於2021年5月初在世界日報及活動官網公布。

欲洽詢參賽詳情，請參考活動網站event.worldjournal.com或電洽：718-746-8889分機6309。

母親節賀卡設計比賽將於4月14日截稿。
母親節賀卡設計比賽將於4月14日截稿。

世界日報 美國 紐約

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