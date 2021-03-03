新張白玉京•如意專營文玩珠串、風水轉運

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「天上白玉京，人間如意閣。」中華文化上下五千年，歷史悠久，底蘊深厚。今主營各類天然翡翠玉石、天珠水晶、文玩珠串、風水轉運寶物及其他中國 傳統文化精品的「白玉京•如意」應運而生，在北美新張，願與大家一起傳承中國文化風骨，弘揚國風魅力，吟詠不朽經典。

2021年將迎來屬牛人的本命年，也是他們值太歲之年。此外，以下幾個生肖在2021年犯太歲：生肖龍破太歲、生肖馬害太歲、生肖羊沖太歲、生肖狗刑太歲。一般而言，在犯太歲的年份裡運勢都比較動盪，建議可佩戴五行轉運珠手串、轉運紅繩或三合手串來化解。

五行轉運珠手串的珠子採用五行元素的瑪瑙、水晶、玉石組成一種補五行的催運法寶吉祥物品，佩戴此類五行合運手串，寓意在星君的助力下，護佑佩戴者順風順水，衝破陰霾，改運增材。此外，五行轉運珠還能調節人體五行，（紅綠黃白黑）象徵著五種法門（信進意定慧），也分別代表（木火土金水）五行，以及（東西南北中）五方，寓意護主平安，使之運勢平穩，得名中貴人相助。

國人自古就喜歡紅色，它代表的是喜慶吉祥好運，在民俗中都有在本命年掛紅避邪躲災的傳統。因此，人們每逢本命年對紅色就特別鍾愛。本命年的紅色講究應該是源于中國傳統文化對於紅色辟邪吉祥的崇拜。紅色辟邪，紅色吉祥，這種傳統一直都沒有改變，貼紅對聯，新婚紅嫁衣、紅蓋頭、紅蠟燭、新科紅榜等等，人們都喜歡用紅色來增添喜慶，尤其認為紅色有驅邪護身的作用。這些為本命年辟邪的紅色物品就是常說的「本命紅」。所以，本命年佩戴紅色的手繩也能帶來好運氣、轉運、發財。

本店產品使用材料均從尼泊爾、西藏和美國 當地引進，如天珠、水晶、松石、瑪瑙、蜜蠟、琥珀、青金石、各類菩提子及高檔木製品和銀製品等。更有緬甸A貨翡翠及中國國玉和田玉等玉石珠寶，品質優良，價格公道。

「白玉京•如意」現推出網路銷售平臺，無濾鏡實物拍攝，一圖一物。針對客戶不同需求，以及生肖、星座，結合生辰八字的五行喜忌為您挑選心儀物品。接受個性私人定制，附精美包裝，自用送禮皆宜。同時還提供流年風水擇吉等命理服務。可微信 、支付寶支付或銀行轉帳，支持全球快遞，讓您足不出戶也能為自己和親朋好友帶來美好祝願。

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