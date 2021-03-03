新元銀行法拉盛分行周年多項促銷活動

新元銀行法拉盛北方大道分行经理Keunjoo Lee李瑾珠女士（左3）、首席市場銷售經理Andrew S. Kim金聖周先生（左4）、公司總裁Hong S. Hur許洪植先生 (右4）及分行全體職員合照。

新元銀行(New Millennium Bank)法拉盛 北方大道分行(Flushing Branch)隆重開張於去年的03/02/2020年。為了慶賀新分行周年，該分行特別舉辦多項優惠的促銷活動：提供高達1300個保險箱(第一年)免租金；零存整取帳戶年利率 高達2.15% APY；定期存款12个月年利率0.55% APY，時間有限，歡迎洽詢或親臨分行。

在過去一年時間裡，新元銀行法拉盛分行總存款金額逾3000萬，共為500多名客戶提供金融服務，其中65%為中國客戶群，並為眾多中小型企業成功免費申請PPP貸款 。新元銀行提供快捷的LOW DOC房屋貸款專案，良好的環境和傑出的服務受到了社區的廣泛好評。

新元銀行成立於1999年，總部設在於新澤西李堡鎮。該銀行分別在曼哈頓 （Manhattan）、貝賽 （Bayside）、李堡鎮（Fort Lee）、帕利塞茲公園 （Palisades Park）、新不倫瑞克 （New Brunswick）、亞特蘭大（Atlanta, Georgia）、法拉盛（Flushing）都設有分行。新元銀行業務範圍涵蓋房屋貸款、商業貸款、中小企業貸款、儲蓄帳戶、銀行理財產品等服務。新元銀行連續四年裡，通過為中小型企業申請和鼓勵中小型企業更好地發展，且獲得貸款來幫助需要的企業。對此，獲得了由聯邦小型企業管理局（SBA）頒發的中小型企業貸款之年度銀行。 並於2019年，新元銀行被BauerFinancial評選為最高榮譽銀行之「五星獎」 。

新元銀行的宗旨是「優質產品、優惠利率、優質服務」，並致力為客戶提供及時、便利、超值的金融需求及服務。新元銀行作為資深貸款銀行，在商業貸款、房屋貸款、中小企業貸款方面有著獨特優勢。1）中小型企業貸款、商業貸款涉及範圍廣，包括旅行社、洗衣店、加油站、洗車行、旅館、酒店、美甲店、超市等；2）房屋貸款輕鬆簡單，高效率快速批款。

長久以來，新元銀行秉承著高度重視亞裔市場發展、提供最優質服務的理念。該新增分行聘請多名華裔工作人員、提供停車位。歡迎親臨法拉盛北方大道分行：141-28 Northern Blvd., Flushing NY 11354。詳情請致電:718-888-1895（中文熱線），網址：www.nmbonline.com。