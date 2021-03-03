「戰勝病毒」有獎徵文比賽 擴至全美 3/15截止

「戰勝病毒 堅強面對」有獎徵文比賽 ，歡迎全美地區朋友參加。

由「亞美醫師協會」及「親情健保 計畫」舉辦「戰勝病毒 堅強面對」主題徵文比賽，將延長截稿日至3/15，並歡迎全美各地朋友分享對抗新冠病毒的故事，為疫情貢獻自己的體悟，還有機會贏現金大獎。獲獎公布日期：2021年4月16日。

比賽徵求原創文稿，請應徵者講述自己或身邊人對抗新冠病毒的感人經歷或故事。稿件分為成人組（20歲及以上）及青少年組（19歲及以下）。投稿郵箱：[email protected]

郵件主題請標明：成人組或青少年組「戰勝病毒 堅強面對」徵文比賽

評審方式：

‧ 初審由世界日報 資深編輯進行評審，每組評選20名入圍 ；

‧ 終審由亞美醫師協會和親情健保計畫聯合評審，投票評選各組獲獎名次。

評審組將根據以下四個方面進行綜合品評：文章主題（30%）、原創性（30%）、結構（20%）以及形式（20%）

獎項設置：成人組（20歲及以上）以及青少年組（19歲及以下）

每組分別評選出：

一等獎1名，獎金500元和獎狀；

二等獎1名，獎金300元和獎狀；

三等獎1名，獎金200元和獎狀；

優秀獎5名，獲30元亞馬遜禮品卡各一張和獎狀；

入圍獎12名，獲10元星巴克禮品卡各一張和獎狀。

比賽形式為電子投稿，以700至1000中文字為限，文體不拘（電子稿件可附至多3張圖片，每張圖片大小不超過1MB）。投稿郵箱為：[email protected]，投稿時請標註投稿人姓名、年齡、電子郵箱、聯繫電話、住址（區、郡）及郵遞區號，所有個人資訊將嚴格保密。

郵件主題請標明：成人組或青少年組「戰勝病毒 堅強面對」徵文比賽。獲獎公布日期為4月16日。獲獎作品將刊登於世界新聞網及世界日報、亞美醫師協會「醫生」雜誌等刊物及相關網站。詳情請參：https://www.worldjournal.com/topic/event/fightcovid。