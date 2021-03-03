中科血管清通「血管」防「中風」日本心血管儀器全程跟蹤 效果看得見

中科血管清安全通「血管」防「中風」，日本心血管儀器全程跟蹤，效果看得見。

中國科學院旗下的中科公司37年來一直深耕中草藥的現代化研究。十多年前，中科與美國 藥廠合作，首次踏上美國德州。2016年中科正式落地紐約 ，為本地僑胞帶來祖國最前沿的中草藥保養品。在疫情之下，面對層出不窮的健康危機，越來越多的中科會員主動來信分享他們的健康心得。

中科會員Andy Ko以《我最喜歡的中科產品——血管清》為題分享其最喜歡的中科產品，Andy表示，中科產品琳瑯滿目，而Andy的至愛是「血管清」。Andy從產品成分及功效、 個人體會兩方面說明。

「血管清」的主要成分除了有動物的甲殼素（可降低膽固醇）、丹參（活血祛瘀）、黃芪（促進血液迴圈）、三七（降血壓）外，Andy個人最欣賞的是地龍蛋白。地龍原來是常見的蚯蚓，但蘊含了很實在的藥用價值，它身上的活性蛋白或酵素（地龍蛋白），可有效溶解血管垃圾、軟化血管。

Andy表示當年還未退休，有定期進行體檢，一次驗血報告顯示膽固醇指數為5.7，超標了。醫生依例建議：要少吃肥膩、適量運動。Andy知道中科有「血管清」這個產品，回家後即持續每天服用兩次，每次兩粒，半年後驗血，醫生告知膽固醇指數下降至5以下，沒超標！那一刻，Andy個人的一丁點成就感即時湧上心頭，感謝中科。

Andy說，他們這些上了年紀的人，出現或多或少的毛病在所難免，然而較令他恐懼的，是一些會導致行動不便的毛病，直接影響個人的生活質素。眼看朋輩當中較明顯的例子有「中風 」，俗稱「爆血管」。中風是由於腦內的血管阻塞或爆裂，會產生不少的後遺症，如半身不遂、無法言語等。要預防中風，除了注意日常的生活習慣外，Andy個人相信，「血管清」可有效防止血管硬化的風險，從而減低對生活的影響，延長個人的「有效年齡」。

中科血管清有助於通暢血管，預防心梗和腦中風等嚴重疾病。紐約中科擁有目前最先進的日本心血管檢測儀。凡購買中科血管清產品的使用者歡迎免費使用，在服用後三個月內全程跟蹤，讓您效果看得見！中科專注天然草本研究37載，為您帶來科學精粹的健康佳品。地址：136-33 37th Ave. STE 2B, Flushing, NY 11354（法拉盛37大道影像中心隔壁）， 熱線1-718-886-8834。