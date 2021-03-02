1月創史上最大降幅 紐約3熱區租、購房價雙降

紐約市房地產市場1月出現有史以來最大年度降幅。(記者朱蕾/攝影)

進入2021年的紐約市房地產市場，仍未擺脫新冠疫情帶來的影響，購房價和租房價在1月出現有史以來最大年度降幅。

根據房地產網站「StreetEasy」日前發布的報告，全市三個房市熱門區1月的租金與去年同期相比，均創下史上最大下降速度，曼哈頓 下跌15.5%，布碌崙 (布魯克林)和皇后區 下跌8.6%；曼哈頓房租中位數為2750元，是自2010年3月以來最低；布碌崙為2395元；皇后區為2000元，是2014年3月以來最低。

報告分析，租金急速下降的主要原因是供遠大於求，雖然與去年秋天的高峰相比，新出租房源的上市速度有所放緩，但曼哈頓、布碌崙和皇后區的待出租房屋數量是一年前的兩倍。

在購房市場，房屋買賣活動增加，但房屋價格仍出現下跌。曼哈頓和布碌崙的房價下跌幅度均創下歷史新高，以「StreetEasy」價格指數衡量，兩區分別下降6.2%和5.4%，曼哈頓的上市房屋標價中位數降至135萬元，布碌崙降至92萬5000元。

而今年1月，曼哈頓進入交易階段的房屋數量同比增長30.3%，主要由於價格超過370萬元的高端房屋的簽約量大幅增加，比去年1月高出57%；曼哈頓的房屋中，賣家降價的比例為11%，比前一年減少1.6%；報告分析，可能是因為賣家在房屋一上市就對房屋進行了更為現實的定價。

布碌崙1月進入交易階段的房屋數量比去年上升17.3%，主要由平價房屋銷售激增所帶動，此類房屋的交易數量同比上漲117%

StreetEasy經濟學家吳南希(Nancy Wu，音譯)表示，「我們很少看到租房和售房市場均出現創紀錄的下跌幅度，房東和賣方目前面臨著同樣的問題：競爭過多而需求不足。」