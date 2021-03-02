格力空調KINGHOME可獲50%補貼

格力KINGHOME空调原有的基礎上做了更新和改進。

格力空調 KINGHOME（晶弘）具有高節能及環保功能， 被列為最高極別的冷暖空調之一。安裝格力空調，冬天可取暖，夏天供冷氣，既安全又乾淨，利於環保。 由於紐約市 的人口密集度大，能源局和Con-Edison在目前加大補貼數額來鼓勵大家安裝高節能的冷暖空調，來取代油和天然氣的攝取。

格力空調公司聚集了世界頂尖的科技研發人才，生產製造的冷曖空調風力大、高效，平均節省能源45%以上。而KINGHOME 在格力空調原有的基礎上做了更新和改進，達到更完善的品質和效率，被美國 能源局列入高節能環保的名單。

格力電器以嶄新的性能、品質和售後服務將 KINGHOME作為最新的高端品牌帶入美國空調的主流市場， 受到廣大群眾的好評和認可。它在造型、顏色、智慧WI-FI功能上提供廣泛的產品選擇。其中的ULTRA HEAT 超低溫 制暖技術，在零下31華氏度的低溫環境下保證機組仍可正常運行，是北美空調市場上唯一獲得權威標準認證公司UL認證的技術。

作為紐約州能源局的指定授權經銷商，北美格力商用空調紐約總代理（GREE COMMERCIAL WHOLESALE），在能源補貼項目推出的第一時間，立即開始免費為自己的客戶申請專案補貼，做到始終以客戶利益為中心、誠信經營的商業理念。在目前，很多使用格力空調的住家客戶得到了Con-Edison的能源補貼，口碑相傳。

同時，北美格力商用空調紐約總代理有專業技術團隊，能夠根據每個客戶的實際情況，安排專業技術人員，免費到現場為客戶講解相關技術問題並提供優秀、經濟實惠的方案。 紐約總代理傭有5000呎的展示廳和安裝培訓中心。

如果有任何關於空調安裝和參加能源局清潔能源補貼項目的問題，歡迎隨時諮詢。公司地址：158-15 Union Tpke, Fresh Meadows, NY 11366。服務專線：718-969-6888、 718-969-7888。公司網址：www.gree-america.com。