容淑萍牙醫喬遷新址推植牙大優惠

容淑萍牙醫為病人詳細講解種植牙齒方法，診所設備先進。

曼哈頓華埠 的容淑萍牙醫博士最近喬遷新址，特別推出「植牙每隻減$600」的大優惠，容淑萍牙醫博士經驗豐富，專精植牙、箍牙、牙周病治療和一切牙科手術。診所每周七天開診。

種植牙也叫人工植牙，是通過醫學方式將與人體骨質兼容性高的純鈦金屬，經過精密的設計，製成類似牙根的圓柱體或其他形狀，以外科小手術的方式植入缺牙區的牙槽骨內，經過一至三個月後，當人工植牙與牙槽骨吻合，再在上面接上一顆連接器和烤瓷牙冠即牙套。

因不具破壞性，種植牙已被醫學界公認為缺牙的首選修復方式。口腔植入的種植牙，可承受正常的咀嚼力量。功能和美觀上幾乎和自然牙齒一樣，因此，被人們稱為人類的第三副牙齒。一般種植牙使用的年限長，植牙後如口腔能經常定期檢查，所植牙的使用維持時間，可以和真牙一樣。

植牙手術本身已非常成熟可靠，一般不會造成疼痛，一般患者於手術一天後便可正常飲食，也無後遺症、疼痛及其他問題。植牙本身可分為鈦金屬螺絲(Pure titanium dental implants)、連接器以及牙套三個部分，治療時間通常從開始進行起為期二至四個月。植牙的手術則可分為兩個步驟，第一個步驟是將鈦金屬螺絲植入骨髓，骨頭恢復需時約兩個月，第二步驟則將橋台置入，最後將牙套裝上。

植牙除了能替代補缺的牙齒之外，也能使現有的活動假牙更加固定，許多安裝活動假牙的患者，最大的困擾就是假牙不穩，尤其是在飲食及談話當中，植牙則是讓活動假牙增加穩固性的最佳辦法，基本上，無論是需要替補少數失去的牙齒，或是需要固定活動假牙，植牙是牙醫學界目前一致認同的最佳辦法。

容淑萍牙醫診所是華埠最具規模的牙科診所之一，全部數碼化設備，除了具備口腔數碼攝影機外並增設鐳射手術刀，主治植牙、牙周病預防治療、齒列矯正、隱形箍牙、美容牙科、鐳射手術、激光漂白、牙套牙橋、拔智慧齒、急性牙患、杜牙根及兒童牙患(Dental Implants, Invisalign, Braces, Gum Disease Treatment)。該診所接受大部分牙科保險 ，無保險者特價優惠。

容醫生新診所(Dr. Shu Ping Rong, DDS PC)位於紐約 華埠拉菲逸街(Lafayette St.)101號6樓，NY 10013，可通過網站www.drrongdds.com、www.zocdoc.com、www.yelp.com、www.google.com查詢，電話：212-226-6368。