茅台酒時代廣場祝大家元宵節快樂!

茅台在時代廣場的元宵節LED。

新一年新希望，繼在紐約 時代廣場(Times Square)的1號大屏上參與全球2021新年倒數，在剛過去的農曆新年與全球華人 一起賀新春，茅台今日更在時代廣場打出「花好月圓 人團圓」的元宵節問候，中英雙語，令人看了倍感親切，因為正月十五是中國 人團圓的節日。

以獨特的醬香型獨步白酒界的茅台，在國際舞台上十分活躍，是能見度最高、最能代表中國的中國品牌，而且扮演著親善大使的工作。旅居世界各地的華人，一見到茅台就有一種想家的感覺，到訪過中國的國際友人對茅台亦倍感親切。

茅台酒純淨透明、醇香馥鬱、優雅細膩、入口柔綿，它渾厚的酒香在中國流傳了800年。而今，它又帶著自己的驕傲，帶著飄香萬里的氣勢走向了世界，在紐約時代廣場這個世界十字路口把自己呈現出來，它被列為世界三大名酒之一。

作為茅台酒全美經銷商的大文行酒業有限公司總部位於紐約，在洛杉磯和三藩市均有分公司，負責人張瑞群先生兢兢業業三十年，對茅台酒的熱愛使他意識到，經營茅台酒是對中國文化的熱愛和傳承，他一直引以為豪。

大文行酒業三十多年的歷程，不僅是對中國名酒的銷售，更是把它作為中華文化的傳播，產品的優秀品質和公道的價格使得大文行酒業深受消費者的信賴。

當我們看到時代廣場茅台酒的大幅視頻，我們仿佛聞到了那濃厚的酒香，「中國茅台 飄香世界」。大文行公司網站：www.diamondhong.com, 電話：718-832-1188。