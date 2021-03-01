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紐約人壽張毓笙線上解析理財新策略

紐約訊
張毓笙於2019年從紐約人壽執行副總裁Mark J Madgett手中獲頒全美「新進頂尖銷售第一名」大獎。
張毓笙於2019年從紐約人壽執行副總裁Mark J Madgett手中獲頒全美「新進頂尖銷售第一名」大獎。

隨著拜登政府上任，民主黨政府是否將如在大選時所宣稱，當選後將增稅已成為近來納稅人最關心的議題，尤其是高收入、高資產及高稅率族群將成為受影響最大的對象。紐約人壽高端資產財務規畫業務代表的張毓笙(Tracy Chen)，將於3月3日下午4時(美東時間)透過Zoom視訊平台，偕同紐約人壽高端資產規畫顧問周恩明律師(Aan Chow)，為僑胞剖析及講解當下的財富規畫策略，歡迎僑胞掃二維碼預約報名。

這場名為「掌控當下財富規劃的策略」的線上座談會，主題包括：目前稅收制度可能的改變、現在要考慮的防衛性高端規畫策略、運用信託規畫與人壽保險策略保存財富及在SECURE ACT法案下的稅務多元化策略。

1970年代，美國最高所得稅率曾經高達70%，居高不下。新總統拜登在競選時提出的加稅政見，是否會讓70年代高稅率重演，一直是社區大眾最關心的議題。然而，即使最高稅率或許不會攀升到70%，但因現今財經情勢及政府收支，所得稅率往上爬升看來是勢在必行的局勢。那麼，該如何因應？有什麼策略？什麼樣的金融工具適合自己？都不是單一方案一體通用於所有的人，每個人有不同的財務狀況及需求，因此在做財務規畫時，「量身訂製」這四個字一再出現及被強調。

現任職紐約人壽高端資產財務規畫業務代表、來自台灣的張毓笙，畢業於台灣最高學府台灣大學法律系，來美後取得紐約大學法學碩士及紐約州律師執照，在曼哈頓大型律師事務所工作多年，專精房地產開發案及家族財富傳承規畫。加入紐約人壽後，2017-2021年，年年獲得百萬圓桌協會(MDRT)會員資格，2018-2020年，連三年榮獲紐約人壽高階業務大獎「主席委員會特優成就獎」。擁有雄厚的法學背景的張毓笙，結合自身的財務、稅務、保險金融知識及紐約人壽高端資產規畫團隊的資源，擅長為客戶進行整體財務及稅務規畫、信託資產保障、跨國資產配置及各種壽險、退休年金等全方位規畫，歡迎各界人士致電張毓笙諮詢，電話：973-715-3942。

有關3月3日下午4時的座談會報名，請瀏覽網站：https://nylife.zoom.us/webinar/register/WN_G2b-iAtWTU6DyGXJi_YIEQ或掃描二維碼。

掃描二維碼報名參加座談會。
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