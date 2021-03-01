喜劇演員Ronny Chieng 聯手Lexus製作紅包小品

Ronny Chieng 搭檔全新的 Lexus IS F SPORT出場霸氣十足。

為迎接牛年的到來，日前Lexus 與 Ronny Chieng（錢信伊）合作撰寫並執導了一部探討這全球性文化節日的送禮之道的品牌内容小品。在農曆新年期間，人們交換紅包是一個深受歡迎的節日傳統，但這個習俗背後的規則有時卻很複雜。在視頻中，這位參與演出「Crazy Rich Asians（瘋狂亞洲富豪）」的明星開著一部 2021 Lexus IS F SPORT 穿梭於陽光普照的夏威夷美景，同時也在苦苦思索，過年要給哪些遠房親戚送紅包。Ronny Chieng 的視頻以詼諧的手法呈現了許多亞裔美國 人在努力保存悠久文化習俗的同時，又試圖理解背後的意涵。

在視頻中與 Ronny Chieng 搭檔演出的是全新的 Lexus IS F SPORT。它擁有多項重新設計的視覺焦點，包括霸氣的格柵、令人眼前一亮的尾燈和氣勢逼人的低重心姿態。經過重新構思的內部採用了全新可選配的 10.3 英寸觸控屏幕，加上觸手可及的尖端互聯技術，是迄今為止最先進的 IS 車款。

Ronny Chieng生於牛年，並參與演出「Godzilla vs. Kong（哥吉拉大戰金剛）」和 「 Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings（尚氣與十環傳奇）」這些即將上映的巨片。 Ronny Chieng 說：「關於農曆新年的傳統習俗有很多規則，每當有疑問，我必向媽媽再三確認。我很榮幸這次能夠與 Lexus 合作，在開著全球其中一部最棒的超前衛汽車 四處兜風的同時，又可以讓大家意識到一個重要的問題：到底該給誰紅包？」

堅持主張大膽的設計、富於想像力的科技和令人振奮的性能表現，Lexus 這個豪華生活品牌能夠為客戶創造令人驚嘆的體驗。自 1989 年推出兩款豪華轎車開始，Lexus 便展開了對完美孜孜不倦的追求。此後，Lexus 擴充了其產品陣容，以滿足全球 90 多個國家的客戶對豪華品味的需求。Lexus 透過在美國的 242 家經銷商銷售旗下的全系列豪華車款。旗下擁有六款混合動力汽車的 Lexus 是豪華混合動力汽車的領軍者。Lexus 也提供八款 F SPORT 車型和兩款 F 高性能車型。Lexus致力成為一個深具遠見，能夠預見消費者未來的豪華汽車需求的品牌。

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