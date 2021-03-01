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華埠商改區舉辦激勵人心金句比賽

紐約訊
華埠商業改進區在堅尼路上之街心亭巨幅地圖，指引遊客查找景點及方向。
華埠商業改進區在堅尼路上之街心亭巨幅地圖，指引遊客查找景點及方向。

疫情重創曼哈頓下城商圈，為了鼓舞民心士氣，由華埠商業改進區發起，並得到相關機構支持附議，於今舉辦「暖心激勵金句比賽」，取優勝者五名，頒發每人百元禮卡一張。

由該比賽所選出的優勝金句，將獲公布於曼哈頓下城區，作為街頭橫幅、數位告示牌和商舖捲閘上的警語金句，例句諸如「食飽未？吃過沒？」、「堅持到底！」、「你做得到！」。

華埠商業改進區行政總監陳作舟說，近廿年來，曼哈頓下城商圈首當其衝，遭受一波又一波的災難性打擊，從九一一、金融風暴、SARS、超級颶風珊蒂，一路延燒到目前的新冠疫情，都是特別考驗社區內商家與民眾的艱難時刻。有鑑於此，華埠商業改進區登高一呼，希望市民眾志成城，集思廣義，想出激勵人心的溫暖話語。優勝佳句將獲公布張貼於社區的大街小巷當眼之處，給華埠、小義大利與周邊帶來重新出發的希望與動力。

陳總監亦透露，華埠在九一一事件後，經濟受到重創，當時由華埠僑領舉行圓桌會議，合力向政府建言，要求撥款設立華埠共同發展機構，隨後再成立姊妹單位華埠商業改進區，共同積極推動華埠商圈的清潔、封街舉辦活動與美化等事務。

有意參加上述比賽，請將25個字以內的中文或英文之字句段落，在03/04/2021周四之前，上傳至AMNY.COM/WARMHEARTSNYC，03/25/2021周四將公布得獎結果。

「時代周刊」近期出版特刊，以華埠商業改進區舉辦「暖心激勵金句比賽」作為封面故事。
「時代周刊」近期出版特刊，以華埠商業改進區舉辦「暖心激勵金句比賽」作為封面故事。

華埠 曼哈頓 疫情

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