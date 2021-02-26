參加太空飛行？2 月 28 日前申請2席位

Inspiration4 全球首個全民用太空飛行任務第二席位得主Hayley Arceneaux。

全球首個全民用太空 飛行任務 Inspiration4 在揭曉第二位機組人員St. Jude Children’s Research Hospital兒童研究及治療醫院的醫師助理Hayley Arceneaux 後，僅剩的二個席位，將於2月28日前對公眾開放。

38 歲的Isaacman是 Shift4 Payments [NYSE: FOUR] 的創始人兼執行長，同時也是一名卓越的駕駛員。他將 Inspiration4 四個席位中的兩席捐獻給了 St. Jude，目前一席由 Arceneaux 獲得。名為 Inspiration4 的任務確認了四名機組人員的使命，即傳遞人道主義的可能性消息並激發人們對 St. Jude 的支援，同時代表領導力、希望、慷慨和繁榮四個核心支柱。

Isaacman 表示：「Inspiration4 招納一隊獨特且多元化的機組人員，通過他們的個人故事和價值激勵著全球各地所有人。」他在任務籌備的最初階段曾接觸過 Hayley，發現她具有團隊所需要的一切特質 ，對周圍的世界充滿興趣、致力於照護他人，並且對所有人的美好未來充滿希望。「她讓我相信，其他人也會在此任務過程中認識她的同時受到她的鼓舞。」

Isaacman 承諾向 St. Jude 捐贈 1 億元，並邀請所有人與他一起支持 St. Jude 數十億元的擴展計劃，以加快研究進展，拯救世界各地更多的兒童。籌款活動將持續進行至今年年底飛行任務發射。St. Jude 籌資及宣傳組織 ALSAC 的總裁兼執行長 Richard C. Shadyac Jr. 說：「St. Jude 從一開始就一直處於創新和包容的最前沿，引領著針對全球病情最嚴重的部分兒童的癌症研究、護理和治療，無論這些兒童的種族、民族、信仰或家庭支付能力為何。」因此，像 Hayley 這樣的兒童能夠擁有豐富而健康、令人驚歎的人生。「透過這次任務，她將成為優秀的大使並且激勵全球各地的倖存者。」

本次飛行任務計畫將在今年第四季度進行。Arceneaux、Isaacman 和 Inspiration4 機組人員將在獵鷹 9 號（Falcon 9）運載火箭和 龍飛船（Dragon）上接受由 SpaceX 提供的商業飛行員培訓，其中特別注重軌道力學以及在微重力、零重力和其他壓力測試形式下操作。他們將接受緊急準備培訓、太空服和太空船進出練習，以及部分和全任務模擬。

本次任務將在 NASA（美國國家航空航天局）位於佛羅里達的肯尼迪太空中心（Kennedy Space Center）的綜合發射設施 39A 發射，SpaceX 的飛行任務控制中心將對飛船每 90 分鐘沿定制的繞地球軌道飛行的路徑每一步進行仔細監控。在為期多天的旅程結束後，龍飛船將重新進入地球大氣層，並在佛羅里達海岸軟水著陸。

截至 2 月 28 日，剩餘兩個席位仍向公眾開放，詳情可見該任務網站 Inspiration4.com。席位會由報名參加探索太空之旅的民眾的其中一位所獲得。機組人員席位可由任何使用全新 Shift4Shop 電子商務平台提交創意想法的企業家所獲得，最終獲勝者將被卓有聲望的評判小組選出。Shift4Shop平台是專門為企業家們打造和發展成功的電子商務業務而設計的。

要了解更多有關 Inspiration4、如何支持和可能參加這次具有歷史意義的太空之旅以及晉級的具體條件，請造訪 www.Inspiration4.com，並在社交媒體 Twitter (@inspiration4x)、Facebook (@inspiration4mission)、Instagram (@inspiration4) 和 YouTube (@Inspiration4) 上關注本次飛行任務，以獲取有關飛行任務培訓和準備工作的最新消息。有興趣了解如何報名取得剩餘兩席位置中的一席的人士應造訪 Inspiration4.com ，並查看適用於晉級的官方規則。