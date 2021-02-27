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紐約爐頭公司推中、港式鋼膽爐頭

紐約訊
2021紐約爐頭公司，中、港式鋼膽爐頭面世！
2021紐約爐頭公司，中、港式鋼膽爐頭面世！

已於華人市場經營了31年悠久歷史的紐約爐頭公司業務日趨時代化，傳統業務步入網頁推介，客戶無需長途跋涉即可瀏覽該公司產品及訂購該公司特設產品網站及微信號供客戶參考。配合業務擴展現大量招聘人才，誠聘動畫網路平面設計員、店面營業員、燒焊工及各類員工，如欲加盟該公司共創美好明天，可直接電聯人事部(646)696-5600潘先生洽。

紐約爐頭邁進31周年，於2021全新推出鋼膽中式爐頭CR103標配產品及CR105高配產品系列另港式爐頭CR105A標配產品，產品系列其爐圈及爐膽皆全線採用球墨鋳鋼製造，鋼膽可承受1300℃高溫，堅固耐用、保溫、終生不損壞無需更換，節省成本，其韌性及耐高溫性能遠大於普通鋼製爐頭。鋼膽港式爐頭標配湯爐可用於燙湯、煑麵及保溫，現己全新投入市埸歡迎查詢。

紐約爐頭公司以「提供全面優良服務」為目標，產品銷售全美各地，以更優質態度服務餐飲業及其他相關行業，該公司自設廠房，在符合顧客的嚴格要求上得心應手。

該公司負責人潘先生說，近年布斐自助餐已不像幾年前那麼流行，中外消費者反而越來越垂青精緻可口、菜式多變的粵菜，或者是新潮的火煱店燒烤吧、珍珠奶茶店、麵店等。所以除了在幾個華人聚居點之外的地點，開設粵菜館及小食館也已漸成潮流；他說，紐約爐頭要在2021新形勢下再創新猷，服務至上以顧客需要為依歸，是他們的基本。

「紐約爐頭公司」一直以來在行內享有盛譽。該公司為客戶提供設計、自產自銷、安裝、保養，客戶在全美東多不勝數，不少更是飲食業成功的典範，如大型餐飲業連銷集團TAO GROUP、PANDA EXPRESS、雲頂大賭場等。該公司擁有製造爐頭NSF、UL、CSA、ETL牌照，公司PANTIN和PANDA品牌的產品在北美市場擁有過萬用户，在中、韓、日、義式餐廳中頗負盛名，全新型號蒸櫃，質量遠超現有所有海鮮蒸櫃型號，現有兩種尺寸可供選擇，歡迎客戶親臨或致電詢問訂購。

紐約爐頭提供全美中國餐館、大型酒樓、粥粉麵飯店、大型超市、西餅面包店、大型自助式餐館、外賣餐館、日本餐館、中西式餐廳設備的設計、製造及安裝一條龍服務，保證合格通過。東西岸所需不同的爐頭、蒸汽檯、煙罩、點心車、餐車、餐具、自助餐檯、西式廚具、檯、椅、瓷器、刀叉、所有餐具廚具應有盡有。所謂「工欲善其事，必先利其器」，一個成功的飲食企業，設備的配合非常重要，爐頭火力與出餐時間配合亦很重要，該公司會以其專業知識和豐富的經驗，在與客戶詳細溝通後，為客戶提供一整套完備的計畫。特別是希望購置與目前飲食新潮流相配合的設備之公司，更應該與重質量、重服務的紐約爐頭洽商。

售後服務是該公司成功的最主要因素，紐約爐頭特別開設一個售後服務小組，力求做到客人有問即答解急救難，盡善盡美。所以所有著名廚師均樂於推荐，產品暢銷全美國。

紐約爐頭公司曼哈頓華埠門市部地址：華埠亞倫街62號，電話：(212)966-6272。法拉盛門市部：134-38 33rd Ave.，電話：(718)886-9776。布碌崙門市部：48-21 1st Ave.，電話：(718)567-8884。

紐約 華埠 華人

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