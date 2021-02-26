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QB網上會計職業班 2月27日開新課

紐約訊
QuickBook-123為全美中小企業介紹優秀學員。掃描微信獲取更多資訊。
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正月裡，鬧元宵！為了歡度春節，QuickBook-123主辦的會計職業培訓班將新班開課的時間延長至2月27日周六下午17：30。雖然疫情仍然嚴重期間應儘量減少外出，但要牛年「牛轉乾坤」，就要學習、充電，所以現在報名學習會計就是一舉兩得的最佳選擇。

3個月的網上職業培訓包括三大部分：1、會計基礎原理；2、實務財會經驗；3、電腦會計操作。為了客觀考核培訓的效果，QuickBook-123 將安排學員去考取全美通用的QuickBooks會計職業證書，並為需要找工作的學員免費介紹會計工作。

該會計職訓班的課程涵蓋企業財會的方方面面，主要包括:

1. 公司財務會計系統與會計基礎原理的介紹；

2. 電腦財會系統 QuickBooks 的建立與手做會計的區別；

3. 現金支票銀行卡收支、銀行對帳及信用卡的實務操作；

4. 客戶、銷售勞務收入、應收款與催帳的實務操作；

5. 供貨商、承包商、採購勞務支出與應付款實務操作；

6. 勞務成本、產品成本與庫存管理、固定資產與折舊核算；

7. 企業稅務（銷售稅、工資稅、所得稅等）核算；

8. 公司財務報表編制、分析與會計師審計報表介紹；

9. QuickBooks 網上版、Enterprise版等高級功能實操；

10. 中小企業綜合實例實操核算與Excel 的財會計算應用；

11. QuickBooks 會計職業證書考前練習與模擬考試。

為了確保培訓質量，QuickBook-123 有「三個免費」政策：即免費重學(報名後12個月內有效)，免費諮詢(無限制)，免費工作介紹(無限制)。職訓班每堂課4小時，每周網上上課6天，具體培訓時間為：周二至周日每天17:30-21：30（均為紐約時間）。QuickBook-123採用中英雙語培訓，英語、會計零基礎的新移民都可以學，包學包會。大家可先登入Zoom，先試聽，後報名。

QuickBook-123的總部位於NewCentury CPA, 9060 Telstar Ave, Ste. 222, El Monte, CA 91731。聯繫諮詢：William Shi, CPA。微信：williamqb。手機：626-353-6597（可留短信）。

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