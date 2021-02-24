中科靈芝抗頑疾唯一美國醫院認可降低腫瘤指標恢復健康免疫

中科靈芝抵禦頑疾唯一美國醫院認可，降低腫瘤指標恢復健康免疫。

中國科學院旗下的中科公司37年來一直深耕中草藥的現代化研究。十多年前，中科與美國 藥廠合作，首次踏上美國德州。2016年中科正式落地紐約，為本地僑胞帶來祖國最前沿的中草藥保養品。在疫情 之下，面對層出不窮的健康危機，越來越多的中科會員主動來信分享他們的健康心得。

會員黃女士以《我最喜歡的中科產品——靈芝孢子油》為題分享使用中科產品的體驗。黃女士表示，三年前接到家中來電，黃女士的姐姐經當地醫生檢查之後說白血球升高已經3萬多，如升到4萬以上就要進行化療……當時黃女士心急如焚，束手無策。忽然想到中科有博士、專家，經驗豐富，見多識廣一定知道。中科專家提議服用靈芝孢子油可增強免疫力 ，每天六至八粒，雖然價格高，但是黃女士認為能對姐姐有幫助的就值得。黃女士的姐姐服用了幾個月之後，身體舒服很多，再去檢查白血球下降2萬多，繼續吃一兩年後再檢查，白血球已恢復正常，黃女士欣喜萬分，十分感謝中科及其專家、博士們，感謝靈芝孢子油。現在疫情比較嚴重，黃女士全家每人每天一粒，增強免疫力，黃女士表示，充分相信中科靈芝孢子油功效，充分相信中科各種產品。

會員劉先生以《我與中科的故事》為題分享他的經歷。2017年劉先生查出乳腺癌，淋巴結轉移。化療、放療、吃了兩年藥後，腫瘤指標一直不正常。無意中結識中科，了解產品後，開始不太相信。在專家的耐心勸說下，抱著試試的態度，三個月一個療程服用中科靈芝孢子油。真的是奇跡，指標就降下來了。現在服用一年了，指標一直還很穩定。現在心裡特別踏實；做了體檢，指標都很穩定。劉先生表示，相信中科是沒錯的，以後會長期服用。劉先生由衷感謝中科。

中科靈芝是唯一被美國醫院推薦，並用於臨床使用的靈芝產品。無論是抵抗重疾，還是保健強身，中科靈芝產品都可以有效提升機體的免疫能力，使機體發揮出強大的免疫防護與修復能力。中科專注天然草本研究37載，為您帶來科學精粹的健康佳品。地址：136-33 37th Ave. STE 2B, Flushing, NY 11354（法拉盛37大道影像中心隔壁），熱線：1-718-886-8834。