郭松川博士在線講「亞裔肝癌教育」

由國際知名製藥公司 Eisai Inc.主辦的「亞裔 肝癌教育 」在線系列免費教育活動，3月1日邀請紐約地區的郭松川醫師主講。研究發現，亞裔一直是肺癌的高風險群，只有了解肺癌才能真正有效的預防，歡迎僑胞及早上網註冊，以便聽講。參加本場活動可獲得豐富的活動資訊。

本次網上健康活動內容有：1、為何肝癌在華裔社群更為常見？2、如何幫助管理肝癌風險？3、肝癌的風險因素？4、肝癌的診斷？5、肝癌可以被預防或治愈嗎？6、肝癌晚期的治療選擇？7、華裔社群如何互相幫助？

「亞裔肝癌教育」在線系列免費教育活動時間：2021年3月1日，星期一，東部時間下午1:00-2:00；西部時間上午10:00-11:00。活動報名方式：請登錄www.CHMagency.com/NYC31網頁報名參加活動。了解更多肝癌相關信息，請訪問www.liverfirst.com/ch。

郭松川醫師指出，華裔社區應該重視肝癌教育。肝細胞癌（HCC）是最常見的肝癌類型，而美國 亞裔的肝細胞癌死亡率最高。事實上，改變某些生活方式可能有助於管理肝癌風險。若能及時發現並籍手術切除，肝癌是有可能被治愈的。若是不能籍手術切除的晚期肝癌，可有幾種 FDA 批准的治療選擇。因此，了解肝癌的誘因以及可採取的應對措施，增強自己的意識，也幫助教導家人和摯愛。

在患有糖尿病的亞裔人士中，有一半患者並不知自己患有糖尿病，而2型糖尿病卻與肝癌風險增加有關。美國亞裔人士患慢性乙型肝炎的比率是美國白人的兩倍，但三分之二的美國亞裔慢性乙肝患者不知自己被感染。Eisai致力與幫助教育那些受肝癌影響但肝癌教育資訊並不完善的社群。Eisai特別邀請了來自紐約地區的腫瘤與血液病專科的郭松川醫師做為活動主講人，來討論為什麼美國華裔人士患肝癌的風險較高。

醫學博士郭松川醫師現任NewYorkPresbyterian Lower Manhattan Hospital臨床助理教授。同時，郭醫師也是百康醫療集團的血液科和腫瘤科負責人。百康醫療集團專門診治各種醫學疾病，包括胃癌、結腸癌、食道癌和肝癌等疾病。郭醫師於1999年在中國汕頭大學獲取醫學學位，2001年在Purdue University攻讀分子病毒學和癌症基因治療學並取得博士學位。隨後，郭醫師在Montefiore Mount Vernon Hospital完成了內科住院醫師培訓。2016年，郭醫師在NYU Langone Medical Center進行了腫瘤與血液科的專科培訓，與此同時，郭醫師在該醫療中心還兼任職臨床助理教授的職位。

學經歷豐富的郭醫師在美國亞裔社區的健康領域十分活躍，十幾年來一直致力於為亞裔社區提供醫療服務。郭醫師不僅是Association of Chinese American Physicians協會的理事會成員，也是American Society of Clinical Oncology和American Society of Hematology等多家專業協會的成員。2007年，郭醫師在美國癌症研究協會（AACR）協會年會上，被授予了Scholar-in-Training Award獎項。同時，郭醫師已經成功發表了 13 篇經同行評審的研究型文章。

Eisai是一家全球領先的以研發為主的製藥公司。Eisai的美國總部位於新澤西州的Woodcliff Lake。企業使命是「將患者和家屬的利益放在首位，並提升醫療保健所提供的效益」，為人類健康保健（hhc）理念。Eisai致力於通過為有高需求的治療領域（包括腫瘤學和神經病學在内）提供創新的產品來實現其 hhc 理念。相關Eisai信息，請訪問網站us.eisai.com，或通過Twitter和LinkedIn聯繫。