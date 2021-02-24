華社中心與62分局舉辦防詐騙講座

華人社區服務中心與紐約62分局舉辦防詐騙講座暨農曆新年聯歡會。

最近，紐約華人 社區電話詐騙 頻繁發生，導致一些華人的經濟損失。紐約市 布魯克林華人社區服務中心(CASS)於2月8日上午11時舉行社區會議，特別邀請了紐約布魯克林62分局罪案防止部門的警官Eduard Nogol為僑胞講解如何防止電話詐騙。

針對華人社區的詐騙大致有如下類型。例如，有人自稱稅務局(IRS)、移民局(USCIS)、警察局(Police Dept)的工作人員打來電話(包括人工及非人工來電)，謊稱受害人欠稅，要求檢查其移民身份或犯罪案底等有關事項。如果信以為真，他們就要求通過禮品卡、電話付款等支付手段來立即匯款以解決問題。也有人電話告知他們的孫兒出事，索要保釋金或醫院開刀做手術等，要求匯款。

警官表示，一定要保持警惕，不要匯款。在中國農曆新年期間，不宜攜帶大量現金外出，女士手袋要掛在身前，男士錢包需放在褲裝前袋，將現金與錢包分開存放在不同的褲袋裡，切勿放在一個地方。不要在車裡遺留任何貴重物品及家庭住址等敏感私人資訊。如果到商店內購物，要將車熄火，取走車匙，並關好車門和車窗方可離開。家裡不要存放太多現金，若遇歧視、偷竊等違法行為，要及時撥打911報案。

同日，該中心亦舉行了中國農曆新年慶祝會，到賀嘉賓包括紐約州眾議員寇登、市議員崔馬克助理Ari Kagan、布碌菕區長代表鄭棋蓉、紐約州參議員郭納德、社區事務主任張意、紐約市議員紀思庭的社區事務主任陳偉儀、紐約市消防局代表林遠文（David Lin）及Empire State 醫療服務代表等。華人服務中心為參加本次慶祝會的僑胞們準備了農曆新年禮物袋，內有蘋果、蔬菜、口罩、洗手液等物品。此次活動由藍十字保險公司、真愛護理公司及愛展長期健保聯合贊助舉辦。

華人社區服務中心已成立多年，一直致力於服務社區華人，為社區華人爭取權益及福利。如有任何疑問或困難，請向該服務中心諮詢及求助。中心地址：124 Avenue O, Brooklyn, NY 11204；電子郵件：[email protected]；電話：718-975-0955。