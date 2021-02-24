世界日報邀專家解析新政府新稅法

世界日報今年推出《牛理財NEW理財》線上微講座系列影片。

新冠肺炎直接衝擊全球經濟，也間接地影響每個人原本的理財觀念。身處於「後疫情 時代」的美國華人 ，到底該如何選擇或重新調整個人及家庭的理財規畫呢？為此，世界日報特別推出「2021《牛理財NEW理財》微講座系列影片」，並邀請金融市場及理財領域相關的專家與規劃師擔任講者，以主題問答的方式，與華人社區分享後疫情時代的投資 方向及財務規畫。

講座內容將涵蓋稅務規畫、退休規畫、業主商業規畫、教育基金規畫、地產投資與產業保障、跨國資產規畫、遺產規畫及壽險信託，以及華人最關注的投資規畫，共八個主題的最新資訊與知識，請關心以上議題的讀者們切勿錯過。

首支影片將邀請到對於稅務規畫非常熟悉的專家張毓笙（Tracy Chen）作為主講。她不僅是紐約州執照律師及高端財務規劃專家，也擁有豐富業界知識及執業經驗。她將在這支影片探討新舊政府的執政理念，以及在後疫情時期，對於自己與家人的稅務丶財務有何影響。同時，她也會帶領大家了解在稅法改變之前，應該如何規畫自身的財務需要，並提前部署資產保護的相關措施。

欲觀看完整理財講座影片，請至連結：bit.ly/wjniu2或掃描本文二維碼前往觀看，觀影完畢後別忘了參加首期有獎問卷活動，答案就藏在影片中，填妥問卷送出即可參加抽獎。本期總獎金高達$500，名額有限切勿錯過！有興趣的讀者可掃描片尾二維碼或參照YouTube影片說明或留言處共襄盛舉。完成問卷後，亦可自行報名紐約人壽於3/3/2021周三東岸時間下午4點舉行的Zoom線上研討會，針對相關議題作更深入的探討。