我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1.9兆紓困案 眾院219：212通過

吳孟達病危 醫通知家人到場…好友：已在準備後事

SOGOTRADE「有獎交易」加入GERM客戶凡每次使用滿足條件限價單交易千股GERM可獲$3返現獎勵

紐約訊

Sogo金融集團有限公司(Sogo)的網路證券公司SogoTrade今天宣布，它已經擴展了其創新的「有獎交易」計畫，為其顧客帶來更多收益。首個加入有獎交易計畫的ETF是專精於新型治療方案研發，以及藥物研發測試的ETF(股票代碼GERM)。

自2020年6月，SogoTrade首次宣布推出其「有獎交易」試點計畫，不僅讓客戶享受零佣金，而且通過合格的限價訂單交易的每1000股股票可獲得高達$1的報酬*。今天，SogoTrade宣布投資者現在有資格通過某些交易所買賣基金(ETF)的滿足條件的限價單獲得最多三倍的金額，即每交易1000股可獲得3美元的返現獎勵。

首個加入有獎交易計畫的ETF是專精於新型治療方案研發，以及藥物研發測試的ETF(股票代碼GERM)。該計畫向SogoTrade的現有客戶和新客戶開放。投資者可以在SogoTrade.com/GERM上了解有關該計畫的更多信息。

SogoTrade首席執行官Jonathan Yao表示：「過去，交易回扣主要是提供給高頻交易公司和機構。SogoTrade通過將這種收益分享機會帶給日常投資者，從而保持了公平的競爭環境。」

SogoTrade執行副總裁兼交易主管Kris Wallace解釋了該計畫的原理：「當客戶為GERM醫藥ETF下限價單時，此訂單類型現將為參與該計畫的SogoTrade客戶創造收入。通常，經紀公司會從中獲得額外的收入，但是通過『有獎交易』，SogoTrade會獎勵投資者下的滿足條件的限價單—每交易1000股可獲得高達3美元的返現獎勵。」

GERM是一個交易所指數基金(ETF)，追蹤針對傳染病研發新型療法與藥物測試的生技公司。此ETF包含美國上市的一線製藥公司，專精於各種藥物的研發生產、測試、疫苗開發、以及新型療法。

投資前請審慎評估基金的投資目標、風險、以及費用。相關信息請見基金的公開說明書，您可以撥打1-844-383-6477索取該文件，或是至www.etfmg.com/GERM下載。買入本基金之前請詳細閱讀公開說明書。任何投資均有風險，可能導致投資本金損失。ETF根據市場價格交易而非資產淨值，交易價格可能會是資產淨值的溢價或折價，每單位的投資也無須從基金贖回。證券交易商的佣金會減少投資回報，而基金的投資標的物若範圍較小，通常會引起較大的價格波動。

醫學療法與研發公司的業務焦點，在於研發與商業化具有高度市場潛力的新藥或新型療法。這些公司通常會在臨床實驗之前的階段，或是臨床實驗階段遭遇各種挑戰。臨床實驗可能被延誤，可能無法進步到應用階段，或是可能比預期中的成本更昂貴。因此，公司必須仰賴大量外部資金挹注。如果公司不能及時得到產品的法規或行銷批准，則公司的盈利可能會遭到實質損害。即使公司的產品能獲得法規批准，監管者仍能針對產品的行銷或使用隨時實施各項限制。最後，即使公司能為自己的產品成功申請執照，也可能在產品製造、上市、保存、測試、物流等方面遭遇困難。

本基金成立日程尚短，沒有長期營運歷史，且投資標的物並無充分分散。ETF Managers Group LLC是本基金的投資顧問。本基金的承銷商為ETFMG Financials LLC。ETF Managers Group LLC與ETFMG Financial LLC為Exchange Traded Managers Group LLC的全額子公司(三間公司共稱為ETFMG)。ETFMG與Prime Indexes或SogoTrade, Inc無任何關連。

Sogo金融集團有限公司是特拉華州以下子公司的控股公司：(1) SogoTrade，Inc.–由FINRA許可，SIPC保險的網路證券公司；(2) SogoTrade資產管理公司(MarketRiders，Inc.)–智能平台顧問和SEC註冊投資顧問；(3) Sogo Crypto, LLC加密貨幣交易技術公司。

自1986年以來，SogoTrade提供了一系列產品，對客戶保持了高水平的快速反應，並有一個新的承諾，即為國內外客戶提供收益共享的機會。有關更多信息，請訪問SogoTrade網站：www.SogoTrade.com。(「有獎交易」是由SogoTrade，Inc.獨家提供的促銷活動。)

投資 股票 證券

上一則

1張圖／紐約州確診破161萬例 新增95人病亡

下一則

布碌崙區長亞當斯 表彰抗疫英雄

延伸閱讀

法拉盛Happy Home LLC新春推出音王卡拉OK點歌機及無線藍芽麥克風

法拉盛Happy Home LLC新春推出音王卡拉OK點歌機及無線藍芽麥克風
北大「神童」趙鵬 34歲執掌華爾街投行

北大「神童」趙鵬 34歲執掌華爾街投行
SOGOTRADE把ETF加入「有獎交易」客戶凡每次使用滿足條件限價單交易千股GERM可獲$3返現獎勵

SOGOTRADE把ETF加入「有獎交易」客戶凡每次使用滿足條件限價單交易千股GERM可獲$3返現獎勵
TikTok拚美電商業務：網紅將可貼產品連結 贏銷售佣金

TikTok拚美電商業務：網紅將可貼產品連結 贏銷售佣金
更要感謝世界日報客戶

更要感謝世界日報客戶
討不成周星馳佣金！舊愛于文鳳突嫁銀行第三代

討不成周星馳佣金！舊愛于文鳳突嫁銀行第三代

熱門新聞

哥大教育學院華裔教授王燁離世，生前致力於聾啞及特殊教育。(取自GoFundMe)

哥大華裔女教授王燁罹癌離世 年僅43歲

2021-02-23 23:19
鄭先生日前在家門口遇襲，家人呼籲知情者提供那個線索，將嫌犯繩之以法。(家屬提供)

華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪

2021-02-20 22:09
亞裔餐館業者籌款捐餐，盼喚起大眾注意並鼓勵亞裔面對歧視犯罪。(取自「晚餐之心」倡議網站)

「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪

2021-02-21 13:11
受害人被嫌犯拖倒在地。(讀者提供)

拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒

2021-02-25 02:30
陳智博母親在記者會上，痛心質問，如果孩子不是華裔，一切是否就會不同。(記者顏嘉瑩/攝影)

「如果他不是華裔」陳智博遭警擊斃 母聲淚俱下求正義

2021-02-21 16:42
圖為紐約時報廣場一名男子戴兩層口罩。(Getty Images)

紐約市現新冠新變種病毒 疫苗效力變弱 傳染率更高

2021-02-24 22:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吳孟達病危 醫通知家人到場…好友：已在準備後事

吳孟達病危 醫通知家人到場…好友：已在準備後事
情趣用品掉海裡？女子潛水遇「陰莖魚」 網友見照歪樓

情趣用品掉海裡？女子潛水遇「陰莖魚」 網友見照歪樓
賀錦麗：打第2劑疫苗後 曾出現輕微副作用

賀錦麗：打第2劑疫苗後 曾出現輕微副作用
輸入郵遞區號 CDC網站幫你找新冠疫苗

輸入郵遞區號 CDC網站幫你找新冠疫苗
他與裸女視訊被提離婚 劇情逆轉…意外得知兒非親生

他與裸女視訊被提離婚 劇情逆轉…意外得知兒非親生