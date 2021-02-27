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懷孕和哺乳期婦女能接種疫苗嗎？醫生掃盲「疫苗誤區」

紐約訊
紐約長老會皇后醫院(NYPQ)與世界日報今年聯合舉辦免費線上健康講座影片活動。
紐約長老會皇后醫院(NYPQ)與世界日報今年聯合舉辦免費線上健康講座影片活動。

紐約長老會皇后醫院(NYPQ)與世界日報去年聯合推出免費線上健康講座，六支涵蓋不同健康主題的影片深獲華人社區的熱烈迴響。因此，今年雙方將再次攜手舉辦免費線上健康講座影片活動，主題將會圍繞在社區民眾最為關注的新冠疫情最新資訊及各種健康議題，並會針對不同的醫學科目深入探討。第一支影片由紐約長老會皇后醫院内科住院醫生郭靖醫師(Jing Guo, MD)主講。

新型冠狀病毒疫情已持續了將近一年，各州疫情此起彼伏。新冠疫苗的出現為疫情的控制提供了新希望。大眾對疫苗的反應既有期待也有疑惑。網路資訊發達，但可能存在很多不準確的資訊，大眾也會受到不同程度的誤導。

郭醫師將通過這支影片給大家提供簡單的科普知識，以及解答關於新型冠狀病毒疫苗的十大疑問。完整講座已可於網上觀看，以下為影片摘要：

【影片摘要】

此次講座將為你解答關於新冠疫苗的十大疑問：

1. 為什麼我要接種新冠疫苗？

2. 疫苗是否安全？

3. 為什麼疫苗在這麼短時間內就能研發並使用？

4. 疫苗是否有效？

5. 疫苗接種後會有什麼副反應？

6. 美國的新冠疫苗與中國的有差異嗎？

7. 接種新冠疫苗會感染新冠病毒嗎？

8. 新冠疫苗會不會改變我的基因？

9. 接種疫苗後是不是就不會傳染病毒給別人了？

10. 懷孕和哺乳期婦女能接種疫苗嗎？

欲觀看郭醫師的完整健康講座影片，請至鏈接bit.ly/2021nypq1或掃描二維碼，觀賞完畢可參加今年的第一波有獎問卷活動，填妥問卷及個人資訊送出後即有機會抽取$25禮卡，名額有限，有興趣的讀者請把握機會。

掃描二維碼，觀賞完整健康講座影片。
掃描二維碼，觀賞完整健康講座影片。

疫苗 疫情 紐約長老會皇后醫院

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