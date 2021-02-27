懷孕和哺乳期婦女能接種疫苗嗎？醫生掃盲「疫苗誤區」

紐約長老會皇后醫院(NYPQ)與世界日報今年聯合舉辦免費線上健康講座影片活動。

紐約長老會皇后醫院 (NYPQ)與世界日報去年聯合推出免費線上健康講座，六支涵蓋不同健康主題的影片深獲華人社區的熱烈迴響。因此，今年雙方將再次攜手舉辦免費線上健康講座影片活動，主題將會圍繞在社區民眾最為關注的新冠疫情 最新資訊及各種健康議題，並會針對不同的醫學科目深入探討。第一支影片由紐約長老會皇后醫院内科住院醫生郭靖醫師(Jing Guo, MD)主講。

新型冠狀病毒疫情已持續了將近一年，各州疫情此起彼伏。新冠疫苗 的出現為疫情的控制提供了新希望。大眾對疫苗的反應既有期待也有疑惑。網路資訊發達，但可能存在很多不準確的資訊，大眾也會受到不同程度的誤導。

郭醫師將通過這支影片給大家提供簡單的科普知識，以及解答關於新型冠狀病毒疫苗的十大疑問。完整講座已可於網上觀看，以下為影片摘要：

【影片摘要】

此次講座將為你解答關於新冠疫苗的十大疑問：

1. 為什麼我要接種新冠疫苗？

2. 疫苗是否安全？

3. 為什麼疫苗在這麼短時間內就能研發並使用？

4. 疫苗是否有效？

5. 疫苗接種後會有什麼副反應？

6. 美國的新冠疫苗與中國的有差異嗎？

7. 接種新冠疫苗會感染新冠病毒嗎？

8. 新冠疫苗會不會改變我的基因？

9. 接種疫苗後是不是就不會傳染病毒給別人了？

10. 懷孕和哺乳期婦女能接種疫苗嗎？

欲觀看郭醫師的完整健康講座影片，請至鏈接bit.ly/2021nypq1或掃描二維碼，觀賞完畢可參加今年的第一波有獎問卷活動，填妥問卷及個人資訊送出後即有機會抽取$25禮卡，名額有限，有興趣的讀者請把握機會。