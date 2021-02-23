黃啟源律師詳解買房注意房屋違規

黃啟源律師詳解購買房屋時要特別注意違規的問題。

從去年9月紐約開放房地產 買賣以來，長島 以及皇后區的房地產市場相當熱絡。特別是市郊地區房地產的價格不斷飆漲。為了買到理想的房地產，買方不惜高價標買。黃啟源律師在這片搶購房屋的熱潮裡，希望和廣大僑胞討論一個買賣房屋的過程裡最容易產生的問題：房屋違規。幾乎有1/3的房屋都要處理違規的問題。

所謂違規的問題指的是房屋的建築違反政府機關的法律規定。所謂的政府機關包括房屋局、住宅局、消防局、衛生局、公路局等。這些機關為了讓居民能夠遵守他們的規定，訂定了很多法規。常見的住宅違規有以下數種：

1.人行道違規：這是最常見到的違規。人行道建好後經過相當的時間，會有破裂翹起的現象。在紐約市 如果人行道被街樹根拱起，屋主不必修理，但是出了紐約市就不一樣，屋主要修理所有的人行道不平整的問題。

2.房屋的非法增建：很多屋主在房屋建好，使用許可頒發之後，在房屋裡非法增建浴室、陽光房、臥室、游泳池、陽台等。這些增建很多都是沒被市或當地的鎮政府發現的。一般的律師光看產權公司所做的違規報告是查不出來的。律師必須要和客戶詳談，詢問客戶房屋的狀況，檢察測量圖以及房地產使用許可才能看出端倪。

3.油爐改成煤氣爐暖氣系統沒經過政府批准：這種違規相當普遍。很多屋主在移除燃油爐，改成暖氣爐的時候沒向政府申請，沒經過水管匠檢查認可便開始使用。十幾年前政府對這種違規管制不嚴。現在政府規定瓦斯公司在提供瓦斯的時候如果發現屋主改制不合法，瓦斯公司必須封鎖屋主的瓦斯管。購買房屋的時候買主律師如果懷疑賣主的瓦斯是從油爐改制過來的，他必須在契約裡加一項條款，要賣主保證改制合法。

4.屋主必須請建築師確認所有的開工申請都合法施工完成，或是撤回沒有完成施工的開工申請。不能申請到開工紙後放著不管。很多的屋主在申請開工紙之後發現自己本來想做的工程不理想，便沒把工程做好，放著不管。從主管當局的觀點來看，這是一種違規。長島有些鎮規定只要開工紙一年沒完工，屋主便要支付政府為數幾百元的年度開工紙延長費。有些屋主在賣房屋的時候才發現十數年前申請下來的開工紙還是處於未完成狀態。政府要補收5000元至6000元的延長費，請建築師去撤回開工紙又要花5000元至6000元，實在很划不來。

雖然一般住宅的違規都是幾千元，了不起萬元都可以處理，但是黃啟源律師也處理過要花數萬元的違規。比如說二樓本來只是半樓，屋主加建了半樓變成上下整齊的二樓，或是游泳池的面積超過200平方英呎等。要處理這樣的違規至少要幾萬元。

黃啟源律師從事房地產、房東房客、遺產信託、商業官司、破產超過22年，諮詢辦公室地址：39-01 Main Street, Suite 510, Flushing, New York 11354，電話：(718)688-9765。