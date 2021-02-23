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幼獅青少年管弦樂團排定活動時間

紐約訊
圖為紐約幼獅青少年管弦樂團2020網上音樂會。
圖為紐約幼獅青少年管弦樂團2020網上音樂會。

由音樂總監鍾啓仁所領銜指揮的紐約幼獅青少年管弦樂團業已排定2021-22年各項活動，包括全年舉辦的新團員甄試等，敬請各界及早安排時間，屆時踴躍參與。

由於疫情關係，該樂團今明兩年活動已提前統籌規畫，即2021-22年新團員甄試，招收10至18歲青年學子，需具備樂器學習經驗，諸如學習小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、長笛、雙簧管、豎笛、低音管、法國號、小號、長號、低音號與打擊樂器。

其他依次登場的2021年活動有師生才藝演奏會，日期為3月27日，另一項年度音樂會日期為6月12日，以上兩場均於周六下午4時在網上舉行。耶誕音樂會則訂於12月19日周日下午4時，在貝賽地段卡多索高中大禮堂(Benjamin Cardozo HS Auditorium）舉行，地址為5700  223rd St, Bayside, NY 11364。

至於延後至2022年舉行的林肯中心年度音樂會，預計於6月18日周六晚上7時半演出，會場在愛麗斯．特莉廳(Alice Tully Hall, Lincoln Center)，地址為曼哈頓上西城百老匯大道1941號。

欲知該團活動詳情請電：917-912-8288，洽藝術總監方秀蓉（Patsy Chen)；電郵：[email protected]；或電話：917-539-7346，洽音樂總監暨指揮鍾啓仁(Chijen Christopher Chung)；電郵：[email protected]；或電347-306-2511洽行政總監張俊生（Jason Chang)。樂團電郵：[email protected]；樂團網址：www.YouthOrchestra.com；電郵：[email protected]；臉書專頁：Youth Orchestra, CYCNY紐約幼獅青少年管弦樂團。

紐約幼獅青少年管弦樂團2019年年中在林肯中心舉行年度音樂會。
紐約幼獅青少年管弦樂團2019年年中在林肯中心舉行年度音樂會。

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