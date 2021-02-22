房東房客糾紛？戴士樂律師可幫您

戴士樂律師(左)與華人助理季雯(Wendy)20多年來幫助過數千名華人房東解決租房糾紛，是華人房東的堅實後盾。

疫情期間，房東 房客糾紛增加，讓房東頭疼不已。「戴士樂律師樓」(Law office of Perry Ian Tischler Esq PC)代理房東房客官司23年，處理過4500多件房東房客糾紛案件，精通各項法條細節及見過各種房客疑難，可以幫您解決。他歡迎面臨租房糾紛的房東前往尋求解決之道。

戴士樂律師樓精辦房東房客爭議訴訟及非法住宅案件，各類民事、刑事、法院出庭等法律問題，還有商事法及家事法案件處理，擅長在各級法庭上作民刑事案件的訴訟。戴士樂律師經手的案件中，近7成為華人 客戶。因此，他相當了解華人房東面臨到的各種租房糾紛，知道如何處理。

戴士樂表示，華人房東常有三個問題：一、裝修地下室後出租。二、出租閣樓。三、出租多餘房間。其實這些出租都是不合法的，有部分租客會特意來租住這樣的房子，因為他們知道這種出租是違法的，只要房東索要房租，他們就會提告。他們知道，如果打到法院，房客至少可以白住半年，法官也通常會向著他們。所以，戴士樂建議，房東不要非法出租。

在驅逐房客方面，新的「住房穩定和租戶保護法」中規定，假設房東打算將租金提高5%以上，房東必須通知租戶。如果房東不打算續租，也必須通知租戶。如果租戶的租期不到一年，則必須提前30天通知；若居住超過一年但不到兩年的租房者，需要提前60天通知；居住超過兩年或租期至少兩年的租戶必須提前90天通知；受監管公寓的房東要「提前90至120天通知」，而且在此期間房東不能收房租。新法中另一個對租戶的保護措施是，如果租戶在合理搜索後無法在同一社區找到類似住所，法官可以「把驅逐期限延長一年」，此法適用於所有租戶。

從新法看來，紐約州 對房東是越來越嚴苛，因此遭遇租房糾紛時，千萬不要和房客發生衝突，也不要擅自換鎖或通過斷水、斷電等方式非法驅趕房客，最好尋求專業律師的建議與幫忙。華人法律助理季雯(Wendy)表示，若房客的行為明顯違反了租約，房東有權向房客發出通知(Pending Notice to Cure)，要求房客在限定時間內改正。如果房客到期不改正並否認自己的行為，報警和投訴311紀錄都是有用的證據，須保留供作為日後出庭用。

戴士樂律師樓地址：38-39 Bell Blvd., Suite 203, Bayside, NY 11361(CitiBank旁)；電話：718-229-5390。律師免費面談，周末請預約。