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迪士尼動畫尋龍傳說3月5日全球上映

紐約訊
迪士尼動圖畫片尋龍傳說將於3月5日全球同步上映，敬請期待。
迪士尼動圖畫片尋龍傳說將於3月5日全球同步上映，敬請期待。

華特迪士尼動畫工作室今日首發奇幻冒險電影《尋龍傳說》(Raya and the Last Dragon) 的最新預告片、劇照，以及令人驚豔的全新海報，特分享給廣大觀眾一飽眼福。電影將於2021年3月5日在大多數 Disney+ 流媒體平臺已上線的地區，以貴賓通道（Premier Access）方式播映，並同步在全球影院上映。《尋龍傳說》Premier Access的價格為29.99元。

《尋龍傳說》將帶觀眾踏上一段激動人心、史無前例的冒險旅程，進入奇幻大地龍佑之邦 (Kumandra)。很久以前，人類和龍和諧地生活在一起。但當一股邪惡的力量襲來，龍犧牲了自己來拯救人類。500年後，同樣的邪惡力量捲土重來，只有一位孤獨的戰士拉雅承擔重任，追尋傳說中最後一條龍的蹤跡，以修復這塊破碎的土地，團結分裂的人民。在這段旅程中，拉雅也逐漸了解拯救世界不單只需要一條龍，還需要信任和團隊合作。

迪士尼動畫工作室榮譽出品的《尋龍傳說》由唐·霍爾 (Don Hall) 和卡洛斯·洛佩茲·埃斯特拉達 (Carlos Lopez Estrada) 執導、保羅·布里格斯 (Paul Briggs) 和約翰·瑞帕 (John Ripa) 擔任聯合導演、奧斯娜特·舒爾 (Osnat Shurer) 和彼得·戴爾·維克 (Peter Del Vecho) 擔任製片、阮奎 (Qui Nguyen) 和阿黛爾·林 (Adele Lim) 擔任編劇。

《尋龍傳說》力邀超強配音陣容，包括為勇敢戰士拉雅 (Raya) 配音的Kelly Marie Tran、為傳說中的神龍希蘇 (Sisu) 配音的Awkwafina、為拉雅的勁敵納馬麗 (Namaari) 配音的Gemma Chan、為拉雅有遠見的父親蓬加族長 (Chief Benja) 配音的Daniel Dae Kim、為納馬麗強勢的母親唯娜配音的Sandra Oh、為令人生畏的大塊頭老藤 (Tong) 配音的Benedict Wong、為10歲的精明商人阿波 (Boun) 配音的Izaac Wang、為淘氣小糯 (Little Noi) 配音的Thalia Tran、為拉雅最信賴的夥伴圖圖 (Tuk Tuk) 配音的Alan Tudyk、為龍爪灣首領鄧婆配音的Lucille Soong、為龍尾灘族長配音的Patti Harrison，以及為龍脊山族長配音的Ross Butler。

預告片鏈接：https://youtu.be/1VIZ89FEjYI

海報劇照下載鏈接：https://wdsprod.box.com/s/fb48xt9ne8v4zt27vfx7mla1eu8gozpt

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話題詞：#DisneyRaya

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