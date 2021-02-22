傑羅德律師樓解讀拜登移民政策

美國新總統拜登 在聯邦首席大法官約翰羅伯茨的監誓下，正式就任第46任總統。拜登總統已經表達了自己的移民 政策。傑羅德律師樓對此進行解讀，並有兩大內容：拜登頒布的大赦1100萬無證移民、修正對移民不友好的H-1B 政策及在美博士直批綠卡。

（一)拜登頒布的大赦1100萬無證移民：

首先，需要注意的是，拜登總統只是提議通過一個合理化的轉換身分管道，來妥善處理1100萬無證移民的身份問題，而非「大赦」。其次，這項提議的受益主體是農民、受保護人群（TPS)即本國發生戰亂或災難無法回國的人群和DACA（16歲前赴美的兒童暫緩遞解的人群），而非廣義上的一切無證移民。

此外，這項提議通過概率不大，而政策的推行也需要漫長的程式。目前，他僅僅是在眾議院提出，但不一定會通過，即使在眾議院通過也不一定會在參議院通過。而到最後，提議也可能產生很多細節修改。所以，此項提議並不能惠及廣大華人，且施行期尚未可知。

（二)修正對移民不友好的H-1B政策，在美博士直批綠卡：

眾所周知，拜登總統所在的民主黨對留學生的態度更加友好。拜登總統曾在大選時就表明了自己的政治立場，他支持工作移民，並且承諾改革H-1B，將出台更友好的H-1B政策，鼓勵高技能人才來美，擴大高技能簽證的數量，並且優先考慮高薪資人士。

同時，拜登總統也表示「在美國攻讀 STEM 類理工博士學位的外國畢業生應該直接獲得綠卡，將來該政策還有可能拓展到社科類博士」，因為「將這些訓練有素的人才流失到外國經濟體，會損害美國的經濟競爭力」。

此外，拜登總統也表示會與國會合作，增加綠卡的發放數量。一旦STEM類的博士直接拿綠卡，那麼參與H-1B競爭的人數也將減少，來美國讀本科和碩士生申請到H-1B的幾率有望提高。所以，我們有理由相信拜登總統任期是在美攻讀博士和通過工作簽合法留美的好時期。

綜上所述，傑羅德律師樓希望廣大華人朋友不要盲目聽信傳聞，也不要被誇大性文章誤導。調整身分需要了解自身的實際狀況，選擇正規的途徑和專業的律師團隊。

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