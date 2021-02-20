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牛年獻大禮，無菸樂逍遙！

紐約訊

春節是中華民族的傳統節日，在此期間，為朋友和家人準備禮物便成為一項重要的活動，發送禮物代表著對朋友與家人的關懷和尊敬。

今年與往常不同，比起去親朋好友家串門，大家更有可能在家度過春節。除了網購新年禮物送給親朋之外，其他形式的禮物也一樣可以表達誠摯與暖心的祝福。

如果你吸菸，那麼請考慮在牛年戒菸。嘗試戒菸對你周圍的人來說是一份有意義的禮物。這表明你想要維護他們的健康。還說明你有照顧到他們的感受，不想讓他們為你的健康而擔憂。戒菸還會成為年輕一代學習的好榜樣。你的行動隨著你打破壞習慣而展開健康生活的同時，也會使年輕的一代從中體會你的力量與決心。

ASQ「華語戒菸專線」會與你共度戒菸難關，因為我們的中文戒菸顧問明白，通過幫助會使得戒菸容易些。他們會幫助你找到一個可靠的辦法來戒菸。不僅如此，大部分菸民通過完成在ASQ上登記，有資格獲得為期兩周的尼古丁戒菸貼片。如果你感興趣，可以通過以下幾種方式與ASQ取得聯繫：

* 通過短信：發送「戒菸」至66819

* 通過網路登記：請登入www.asq-chinese.org進行登記

* 致電：「華語戒菸專線」1-800-838-8917進行登記

所有信息將嚴格保密，一切服務均為免費。

「大部分的戒菸者反映，壓力是他們重蹈覆轍的主要誘因。」ASQ「華語戒菸專線」臨床主任Gary Tedeschi說：「如果你想要幫助某人戒菸，那麼嘗試為他們準備飯食，與他們共同觀看一部影片，也可以為他們按摩而得以放鬆壓力。這些都是幫助菸民釋放壓力的好辦法。」

也歡迎菸民們的家人與朋友致電ASQ「華語戒菸專線」，向專業的戒菸顧問諮詢幫助他人戒菸的竅門。請銘記！支持而非批評，也是一份送給戒菸人群很好的禮物。僅是一張寫著鼓勵話語的小卡片也會是他們在戒菸道路上前進的動力。你的鼓勵會帶來巨大的改變！

這是我們銘記與感恩身邊的人的絕佳時刻-也包括我們自己在內！所以，讓我們一起度過一個有史以來最健康且充滿希望的牛年吧！

ASQ的服務可以倍增吸菸者戒菸的成功率。ASQ的服務時間是周一到周五，美國西岸時間早7時至晚9時（美東時間早10時至凌晨12時）。今天就致電我們或在線登記！國語、粵語專線：1-800-838-8917，網站：www.asq-chinese.org。

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