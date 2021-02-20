中美超市停車指南 多條路可到停車場

中美超市停車場停車指南，購物滿 $30免費停車1.5小時。

由於近日法拉盛 緬街私家車限行，法拉盛市中心中美超市特請專人在三福大道(Sanford Ave)夾凱辛娜大道(Kissena Ave.)給予駕駛人清楚的指標，讓每位駕車的僑胞皆能利用簡便的多條道路以及線路輕鬆行車至中美停車場繼續安心購物。購物滿 $30可免費停車1.5小時。

路線一：Sanford Ave. 右轉Kissena Blvd. 後可直接由Barclay Ave. 入口，進入停中美(百利)停車場。

路線二：Sanford Ave. 右轉至Main St. 接41st Ave. 直達41st Ave. 入口，進入停中美(百利)停車場。

路線三： 495-LIE高速College Point Blvd.右轉41Road, 左轉Main St. 接41st Ave.直達41st Ave. 入口進入停中美(百利)停車場。

路線四：Prince St.左轉進入40th Road.右轉Kissena Blvd. 後可直接由Barclay Ave. 入口進入停中美(百利)停車場。

路線五：從Kissena Blvd. 北向行駛至Franklin Ave. 右轉至Union St. 後左轉進Sanford Ave. 右轉Kissena Blvd. 後可直接由Barclay Ave. 入口進入停中美(百利)停車場。

適逢新春，中美超市備有大量年節禮盒及貨品，琳瑯滿目的各國年貨及多元化商品皆是僑胞過節所不可缺的。從新鮮肉類、海鮮水產、四時蔬果更是僑胞豐富年菜的最佳供應，南北雜貨、糖果糕餅、冷凍食品、中日韓台歐美熱銷零食等，種類繁多。

中美超市應景年貨齊全，招財利市的各種年節掛飾、充滿喜慶的「聚財金元寶」、「盆滿財滿」、「八喜臨門」等，各式各樣的糖果餅乾禮盒，充滿年味的各類年糕、利是糖、果脯、零食禮包、瓜子、蛋捲、開心果、杏仁餅、鳳梨酥、柿餅、棗子、巧克力、酥餅、芝麻糖、麻花捲等年貨熱銷品應有盡有。

店內每日都推出不同貨品以特價酬賓，接受糧食券 ，一站式輕鬆選購所需要的商品。作為一家綜合性超市，又是一家老牌的華人超市 ，中美超市環境寬敞明亮，目前超市更增設了多樣化的各式小鋪位，熟食、麵點、藥房、工藝品俱全。讓消費者購物更多元。中美超市營業時間：每周七天，上午8點至晚上8點。

地址：41-41 Kissena Blvd. Flushing NY 11355。電話：718-359-3399。