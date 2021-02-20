我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2800萬 破49萬死

2月頭18天 加州新冠死亡已破7000人

中美超市停車指南 多條路可到停車場

紐約訊
中美超市停車場停車指南，購物滿 $30免費停車1.5小時。
中美超市停車場停車指南，購物滿 $30免費停車1.5小時。

由於近日法拉盛緬街私家車限行，法拉盛市中心中美超市特請專人在三福大道(Sanford Ave)夾凱辛娜大道(Kissena Ave.)給予駕駛人清楚的指標，讓每位駕車的僑胞皆能利用簡便的多條道路以及線路輕鬆行車至中美停車場繼續安心購物。購物滿 $30可免費停車1.5小時。

路線一：Sanford Ave. 右轉Kissena Blvd. 後可直接由Barclay Ave. 入口，進入停中美(百利)停車場。

路線二：Sanford Ave. 右轉至Main St. 接41st Ave. 直達41st Ave. 入口，進入停中美(百利)停車場。

路線三： 495-LIE高速College Point Blvd.右轉41Road, 左轉Main St. 接41st Ave.直達41st Ave. 入口進入停中美(百利)停車場。

路線四：Prince St.左轉進入40th Road.右轉Kissena Blvd. 後可直接由Barclay Ave. 入口進入停中美(百利)停車場。

路線五：從Kissena Blvd. 北向行駛至Franklin Ave. 右轉至Union St. 後左轉進Sanford Ave. 右轉Kissena Blvd. 後可直接由Barclay Ave. 入口進入停中美(百利)停車場。

適逢新春，中美超市備有大量年節禮盒及貨品，琳瑯滿目的各國年貨及多元化商品皆是僑胞過節所不可缺的。從新鮮肉類、海鮮水產、四時蔬果更是僑胞豐富年菜的最佳供應，南北雜貨、糖果糕餅、冷凍食品、中日韓台歐美熱銷零食等，種類繁多。

中美超市應景年貨齊全，招財利市的各種年節掛飾、充滿喜慶的「聚財金元寶」、「盆滿財滿」、「八喜臨門」等，各式各樣的糖果餅乾禮盒，充滿年味的各類年糕、利是糖、果脯、零食禮包、瓜子、蛋捲、開心果、杏仁餅、鳳梨酥、柿餅、棗子、巧克力、酥餅、芝麻糖、麻花捲等年貨熱銷品應有盡有。

店內每日都推出不同貨品以特價酬賓，接受糧食券，一站式輕鬆選購所需要的商品。作為一家綜合性超市，又是一家老牌的華人超市，中美超市環境寬敞明亮，目前超市更增設了多樣化的各式小鋪位，熟食、麵點、藥房、工藝品俱全。讓消費者購物更多元。中美超市營業時間：每周七天，上午8點至晚上8點。

地址：41-41 Kissena Blvd. Flushing NY 11355。電話：718-359-3399。

法拉盛 華人超市 糧食券

上一則

1張圖／紐約州新增確診6092例 109人病亡

下一則

參選29區市議員 黃啟俊拜會中華公所、提4政見

延伸閱讀

法拉盛推華女昏迷嫌犯被捕 警：因插隊爭執 非仇恨犯罪

法拉盛推華女昏迷嫌犯被捕 警：因插隊爭執 非仇恨犯罪
法拉盛華女被推昏迷 疑仇恨亞裔犯罪 華社譴責

法拉盛華女被推昏迷 疑仇恨亞裔犯罪 華社譴責
煙花冷（二○）

煙花冷（二○）
法拉盛檢測陽性率全市第2 僅3%打完疫苗

法拉盛檢測陽性率全市第2 僅3%打完疫苗
法拉盛Happy Home LLC新春推出音王卡拉OK點歌機及無線藍芽麥克風

法拉盛Happy Home LLC新春推出音王卡拉OK點歌機及無線藍芽麥克風
消費模式改變 老華社尋出路

消費模式改變 老華社尋出路

熱門新聞

又有兩名華裔女子在地鐵上遭攻擊受傷；圖為紐約市警察在地鐵車廂內執勤。(美聯社)

地鐵攻擊一日兩起！2華女1遭猛擊後腦、1無故被毆

2021-02-17 02:28
紐約市18日將再次迎來大雪。(本報檔案照)

紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪

2021-02-17 10:54
紐約州長葛謨掩蓋養老院疫情數據，州議會考慮撤銷其緊急行政令權。(路透)

葛謨瞞報養老院疫情 各界撻伐

2021-02-13 09:36
部分商家表示，自家店除夕與大年初一的外賣訂單較多。(記者曹健／攝影)

4小時等不到年夜飯！紐約中餐廳除夕夜外賣夯

2021-02-12 15:27
這名男子涉嫌當街騷擾一名華裔女性。(取自Ming推特)

「為什麼中國人吃狗肉？」華女紐約街頭被辱

2021-02-13 12:25
紐約州長葛謨陷隱瞞養老院疫情的醜聞之中。(美聯社)

前紐約副州長：葛謨養老院醜聞只是他腐敗的冰山一角

2021-02-18 13:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
劉德華陪女兒上網課 天王也忍不住發脾氣

劉德華陪女兒上網課 天王也忍不住發脾氣
祕不發喪8個月？中國遲到宣布「中印肉搏戰」解放軍4死

祕不發喪8個月？中國遲到宣布「中印肉搏戰」解放軍4死
為何上火星？怎麼到火星？要探索什麼？ 火星任務大解謎

為何上火星？怎麼到火星？要探索什麼？ 火星任務大解謎
被黑壓壓擠滿河灘的外軍埋伏...中揭去年中印衝突細節

被黑壓壓擠滿河灘的外軍埋伏...中揭去年中印衝突細節
外國人赴華 中國駐舊金山總領事館公告新限制

外國人赴華 中國駐舊金山總領事館公告新限制