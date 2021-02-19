我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情重創 加州失業金申請人數再創新高

拜登稱上任沒疫苗 川普嗆精神失常

David M. Peterson助附近居民申請911索賠

紐約訊

九一一 恐怖襲擊距今已20年，導致了上千人死亡。研究發現，並非只在前線救援的人員才會受到影響，受災點臨近區域的人都有可能呼吸道塵埃而發病，尤其是在唐人街居民和上班族。David M. Peterson, P.C. 和其他律師已於2015年開始為唐人街的居民提出申請索賠。該律師樓距離唐人街10分鐘路程，會國語和粵語的專員可在任何時間為您提供幫助。

雖然九一一事件已過20年，但給唐人街所帶來的影響卻是永久的。根據自然資源保護委員會的調查，因吸入世貿姊妹大廈坍塌所產生的大量致癌物，曼哈頓下城居民患上癌症和其他致死病症。醫生認為，不同的癌症其潛伏期可長達15至20年。在2017年7月17日的最新研究表明，許多病症與長期曝露在世貿塵埃中有直接的影響，發病期通常在事件發生後數年。

雖然預估有50萬人受影響而身體患病，但以世貿大廈遺址為中心點半徑1.5哩內的絕大多數人群仍未知曉他們的窘況。目前，參與世貿中心醫療計畫的受害者不到1萬人，這表示超過40萬受害者並未發覺他們的病症與九一一事件有關聯。

如果您或您的至親於2001年9月11日至2002年5月30日曾在受害點或曼哈頓下城出現，您有可能免費接受與九一一相關聯病症的檢查和治療，更有機會為患病者或已故的家人向九一一受害者賠償基金(VCF)申請賠償。請謹記，申請有時間限制。如果您認為自己符合資格，請馬上聯繫律師，諮詢以「詹姆斯‧薩洛加9/11 健康與賠償法案」為基礎的申請細節。

律師樓地址: 65 Broadway, 8th FL, New York, NY 10006；電話: (212) 430-6352。

癌症 曼哈頓 致癌

上一則

紐約連降大雪 周末冷颼颼

下一則

防疫不足 紐約州檢察長提訴亞馬遜

延伸閱讀

善心人士新春佳節捐助食物探訪唐人街七家老年公寓居民，功德無量！

善心人士新春佳節捐助食物探訪唐人街七家老年公寓居民，功德無量！
唐人街過大年

唐人街過大年
牛年怎麼過？曼哈頓下城這樣玩！線上、線下都精彩

牛年怎麼過？曼哈頓下城這樣玩！線上、線下都精彩
過年身上錢多？ 非洲裔團伙 曼哈頓下城專搶華人

過年身上錢多？ 非洲裔團伙 曼哈頓下城專搶華人
丁國紅「金繕計畫」 曼哈頓下城農曆新年展出

丁國紅「金繕計畫」 曼哈頓下城農曆新年展出
農曆新年到！牛年怎麼過？曼哈頓下城線上、線下齊慶祝

農曆新年到！牛年怎麼過？曼哈頓下城線上、線下齊慶祝

熱門新聞

朱瑞恩(左二)被發現在時代廣場地鐵站內。（讀者提供）

12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天

2021-02-10 21:35
又有兩名華裔女子在地鐵上遭攻擊受傷；圖為紐約市警察在地鐵車廂內執勤。(美聯社)

地鐵攻擊一日兩起！2華女1遭猛擊後腦、1無故被毆

2021-02-17 02:28
紐約市18日將再次迎來大雪。(本報檔案照)

紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪

2021-02-17 10:54
紐約州長葛謨掩蓋養老院疫情數據，州議會考慮撤銷其緊急行政令權。(路透)

葛謨瞞報養老院疫情 各界撻伐

2021-02-13 09:36
部分商家表示，自家店除夕與大年初一的外賣訂單較多。(記者曹健／攝影)

4小時等不到年夜飯！紐約中餐廳除夕夜外賣夯

2021-02-12 15:27
這名男子涉嫌當街騷擾一名華裔女性。(取自Ming推特)

「為什麼中國人吃狗肉？」華女紐約街頭被辱

2021-02-13 12:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假

德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假
全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆

全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆
暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人

暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人
德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生

德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生
麥康諾與川普撕破臉 選後支持度驟跌29%

麥康諾與川普撕破臉 選後支持度驟跌29%