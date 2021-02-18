小頸好鄰居超市開幕送好禮 免費停車

小頸好鄰居超市地處交通便捷，擁有大型停車場，每日提供新鮮特廉商品。

紐約 小頸區緊臨495號公路旁的「好鄰居超市」(Little Neck Supermarket)已於日前隆重試營業。全新裝潢的超市占地萬呎，超市位32出口，擁有可停百餘輛汽車的大型停車場，不論是對周遭小頸、道格拉斯頓還是長島 的僑胞們都是個購物的好去處。好鄰居超市以物美價廉的商品提供僑胞最佳的購物享受。試營業期間備有「消費滿額好禮送」，包括環保袋及消毒液等多項生活用品滿額贈送，歡迎僑胞蒞臨。

負責人Ken強調，好鄰居超市為廣大的法拉盛 以外民眾帶來生活便利。特別是近期法拉盛已實施公車專用道條規，交通法規使得停車極度不便，更潛藏著隨時吃罰單的風險。好鄰居超市提供了免費大型停車場，讓僑胞購物停車無後顧之憂。交通位置便捷，方便南來北往的各地僑胞停車購物。此外，好鄰居超市更重視貨物新鮮、品種多元化以滿足不同族裔需求，價格平實、服務親切和誠信的經營理念，絕對帶給社區和不同族裔的顧客琳瑯滿目和平宜的生活用品。也接受各大餐館同業批發。

年節開始了，好鄰居超市準備了大量各地方豐盛年貨及應景的各式特價貨品及新鮮食品，本週包括: 高麗菜$0.49/lb、蘆筍$0.99/lb、西蘭花0.59/lb、臺山菜花0.99/lb、雞胸肉原價2.99/lb特價$1.99/lb、白切肉原價$1.69/lb特價$1.29/lb、五花肉原價$2.59/lb特價$2.29/lb、豬手尖$1.59/lb、口罩（50片）原價$4.99/bx，現價$0.99/bx(每人限購5盒)、麻辣剁椒頭魚$8.99/bg、沙糖桔子$1.49/lb、2LB裝桂花提$1.99/bx、新奇士橙7for$2.00、奶油果6for$2.99、酒精消毒液原價$5.99/ea現價$0.99/ea(每人限購5瓶)、酒精洗手液 原價$7.99/ea現價$0.99/ea(每人限購5瓶)、桂冠湯圓系列原價$2.29特價3for$5.49、冾冾瓜子系列原價$2.29特價3for$6.99、超大白雞蛋原價$1.99/ea特價2for$5.49、海天味極鮮750ml原價$3.99/ea特價$2.99/ea……更多特價商品，歡迎到店選購。

好鄰居超市營業時間為早上8時30分至晚上8時。「開門喜送好禮 」，消費滿$30元送精美好鄰居環保袋一個；消費滿$50元送環保袋外加送消毒液一瓶。好鄰居超市地址：25445 Horace Harding Expy Little Neck NY 11362；電話：(718)819-8566。