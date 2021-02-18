喜迎牛年 軒尼詩新歲線上誌慶

軒尼詩2021年限量版酒瓶設計。

蜚聲國際的干邑品牌軒尼詩(Hennessy)為慶祝2021牛年新春到來，特別邀請Henry Golding、Eddie Huang等眾多成功打開美國 市場的亞裔 紅星舉行「X.O牛年新春體驗」 (X.O OX Experience)線上春茗，同時介紹中國藝術家劉韡設計的春節限量版酒瓶。另外，目前全美亞裔社區仍然努力從新冠疫情 恢復過來，軒尼詩宣布再次投入25萬元支持小商業經濟發展，與亞裔社區攜手跨過難關，迎向更美好未來。民眾可於美東時間2月18日(周四)晚上9時通過FACEBOOK(Facebook.com/Hennessy)觀看在線上直播活動。

踏入牛年新春，一元復始，萬象更新，全美亞裔平安、歡樂慶祝新春之際，軒尼詩特別邀請環球代言人Henry Golding主持此活動，其他嘉賓包括電影製片人兼餐廳老闆Eddie Huang(黃頤銘)將與觀眾分享他最喜歡的年菜佳餚，並由著名調酒師Cari Hah利用軒尼詩X.O和V.S.O.P Privilege調配相互輝映的特色雞尾酒，Youtube網紅AtomicMari也將現身同慶。除外，Jay Park、Dumbfoundead、Year of the Ox和MILCK等音樂人會攜手舞者Kinjaz，為觀眾呈獻動感無限的精彩歌舞表演，將當晚慶祝推向高潮。

軒尼詩已連續多年在春節期間邀請中國藝術家設計酒瓶，以慶祝軒尼詩與亞洲及美國亞裔社區之間悠長的關係和歷史，並藉此讚頌兩種文化的邂逅及不同傳統和技藝的交融。今年獲邀合作的藝術家劉韡以「春」作為主題推出了「軒尼詩V.S.O.P 2021春節特別版」與「軒尼詩X.O 2021春節特別版」兩個設計。他通過抽象與栩栩如生的變化和動感曲線，體現干邑圓潤滑順的口感，並以生氣盎然的紅、藍、黃、綠色調點亮探索軒尼詩的無限可能，用視覺呼應軒尼詩歷經八個世代的精湛干邑釀造工藝。酒瓶的外盒上也增添了鮮豔色彩與自然特質的設計，彷彿能聞到春天生氣勃勃的氣息，親友春節團圓相聚時刻，在品嚐干邑之餘也能體驗藝術帶來的美與感動。

劉韡表示，軒尼詩本身就是一種文化，讓他了解到釀造桶裝或是調配干邑需要多少的時間與耐心，在這個多數人如同機械般工作的世界中，軒尼詩專注於手工的臻至完美。人們可以透過藝術，將世界之美帶入生活。全新包裝的特別版干邑已經上市，民眾可於全美部分零售商店選購。

此外，軒尼詩去年在疫情之初眼見亞裔、非裔和拉丁裔小企業營運受到影響，率先投入300萬元設立一個題為「未竟之業」（Unfinished Business）的小商業補助計畫，幫助少數族裔社區。今年，軒尼詩也將在活動上宣布再次投25萬元，對少數族裔社區提供進一步支援。慾知有關此計畫的更多信息，請登錄網站： https://www.UnfinishedBusiness.US。