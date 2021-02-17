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元童三款廣式包點上市各大超市有售

紐約訊
元童廣式包點系列產品各大超市均有售。 
元童廣式包點系列產品各大超市均有售。 

美東總代理森美進口公司代理的元童廣式包點系列，不僅視覺上賞心悅目，細膩豐富的口感更是滿足你的味蕾。元童蛋黃流沙、燕麥核桃包和香菇木耳包受到美東僑胞好評如潮，現在各大超市有售，歡迎選購。

元童蛋黃流沙包秉承廣式傳統工藝，輕咬一口，熱騰騰的「黃金流沙」如岩漿侵占你的口腔，精選優質鹹蛋黃的濃郁蛋香在唇齒間縈繞，一個怎麼夠過癮！燕麥核桃包，包如其名，高級低筋粉和紅糖的結合，打造出一顆活靈活現的核桃，輕輕掰開內餡，堅果香撲鼻而來，被溫柔烤製的核桃仁被核桃外皮輕輕包裹，一口下去，外皮的香甜綿軟和內餡的堅果奶香幸福滿足。

我們的香菇木耳包，因為造型栩栩如生，深受消費者喜愛，幾乎從面市的那一刻開始，便成為麵食界的網紅包點，奇特造型加上飽滿內餡，讓食客們欲罷不能！香菇木耳包的包體外形乾爽完整，不用色素，使用全天然食材著色，裂紋逼真，色澤均勻：蘑菇包的菌柄由喧騰的麵團製成圓柱體，菌蓋的邊緣微微向內捲起，蘑菇的菌蓋上撒上可可粉通過發酵龜裂出不規則的紋路，渾然天成。掰開可愛的「蘑菇」，裡面包裹著精選優質香菇木耳內餡，菌菇軟嫩，木耳爽脆，一口滿足。

 

秀色可餐的包點離不開光滑鮮亮的外皮與麵團外表以及飽滿豐富的內餡。這個寒冬，讓廣式包點的溫暖融化天寒地凍，不論是元氣早餐還是茶配點心，願你的生活裏多一些悠閒細緻。元童廣式包點系列產品各大超市均有售。

美東總代理：森美進口公司。Toll Free：1-800-888-8228；Fax：1-201-985-8055；E-mail：[email protected]；Website：www.summitimport.com 。

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